Pais de crianças com deficiência auditiva cobram escola bilíngue prometida para 2023

Pais de crianças com deficiência auditiva do Distrito Federal reivindicam a inauguração da Escola Pública Integral Bilíngue Libras e Português Escrito do Plano Piloto. O colégio, que será localizado em uma área de 120.000 m² da quadra 912 da Asa Sul, será o segundo do DF. O edital de licitação para a reforma das instalações foi publicado em abril de 2022 pela Secretaria de Educação do DF e a previsão era de inaugurar o projeto entre abril e maio de 2023. Oito meses depois, a escola ainda está longe de ficar pronta.

"Queríamos para esse início de ano a escola funcionando com uma estrutura básica e com um corpo pedagógico e docente completo", afirma ao Correio José Carvalho, pai de Tarsila Maria, que tem síndrome charge com surdez bilateral profunda.

A família se mudou de Teresina (PI) para Brasília, e Tarsila entrou na escola Escola Bilíngue de Taguatinga — a única do DF. Os primeiros anos na instituição foram ótimos, mas, de acordo com o pai, a escola foi perdendo estrutura e profissionais, o que prejudicou a educação da menina. Agora, José espera a inauguração da unidade no Plano Piloto.

Como ele, mais pais aguardam a abertura da escola. Um deles é Leandro Henrique Piau, pai de João Miguel Borges Araujo Peres. "Acompanhando o déficit das obras e a não abertura de processo seletivo para professores com as habilidades específicas para educar os surdos, minhas expectativas são muito baixas para [que seja entregue em] 2024", diz Leandro ao Correio.

Desde o primeiro exame médico, foi detectado que João Miguel não ouvia. O menino estudou em colégios inclusivos, que nem sempre entregavam a inclusão prometida. João Miguel só se sentiu incluído de verdade ao ir para a escola para surdos da 114 Sul, em 2020. "Apesar da pandemia e das dificuldades que ela trouxe, o João aprendeu as Libras e pode finalmente se contextualizar no mundo. Isso graças às excelentes intérpretes e ao seu melhor amigo Juca, também surdo", completa Leandro.

Juca, por sua vez, teve o diagnóstico de surdez aos dois anos e meio de idade. Ele também frequentaria a escola do Plano Piloto. "A escola está quase pronta, falta pouco da obra, mas não há prioridade pra nos atender logo. Enquanto isso, Juca até hoje está sendo alfabetizado, aos 12 anos, e tem muita dificuldade com o português escrito", conta Andrei Polejack, pai do menino, ao Correio.

Negociações

De acordo com documento cedido ao Correio, um grupo de pais de alunos com deficiência auditiva do DF iniciou as tratativas com a Secretaria de Estado de Educação do DF (SEEDF) para abrir a escola em 2019, no entanto, a ordem de serviço que autorizou a obra só foi assinada em novembro de 2022.

"Com o significativo atraso nas obras de adequação, ainda em 2023, este grupo de pais vem se reunindo com os diversos setores da SEEDF com o propósito de pressionar pelo início das atividades da escola ainda no ano letivo de 2024, que se inicia no dia 19 de fevereiro", diz o documento.

O grupo de pais foi chamado em 4 de janeiro para uma reunião com a Secretaria de Educação, porém alega que foram colocados "muitos obstáculos para um funcionamento mesmo que provisório da escola de surdos".

O sentimento dos pais é de descrença. "De mãos atadas e descrentes de que a educação de surdos seja prioridade para o GDF que buscamos o apoio ao atendimento do disposto na Lei 5.016/2013, que estabelece diretrizes e parâmetros para o desenvolvimento de políticas públicas educacionais voltadas à educação bilíngue para surdos", finaliza o documento.

"Uma escola de surdos não é só sobre educação, mas sobre identidade. É meu filho ter acesso a todos os espaços em Libras, conhecer outros surdos, ter uma vida normal. Ali ele também conhece adultos surdos e sonha com um futuro normal, como todos nós", explica Andrei Polejack.

Inauguração

Questionada pelo Correio, a Secretaria de Educação do Distrito Federal informa que foi necessário realizar adequações nos projetos de reforma dos prédios que vão abrigar a Escola Pública Integral Bilíngue Libras e Português Escrito no Plano Piloto. "As adequações de projetos e orçamentos foram reajustados, possibilitando a formalização do Termo Aditivo de serviços e valores. A conclusão da reforma está prevista para o início do segundo semestre", completou a secretaria.