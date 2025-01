MR Marina Rodrigues

A reitora da Universidade de Brasília (UnB), Rozana Naves, disse que o programa Mais Professores para o Brasil, lançado nesta terça-feira (14/1), é uma grande iniciativa para a valorização da carreira docente e, por consequência, para o desenvolvimento social, econômico e científico do país. Segundo ela, a demanda pela valorização docente é antiga e, recentemente, tem ganhado atenção especial.

“O deficit de professores em algumas áreas da educação básica, e em alguns municípios, é bastante preocupante. As iniciativas apontam para um esforço coletivo e integrado. Mas os resultados, no campo da educação, são de médio prazo e, como toda política pública, pode e deve ser aprimorada na medida em que é implementada. Esperamos que as medidas sejam bem sucedidas e que, ao longo dos próximos anos, consigamos reverter esse quadro”, afirmou ao Correio.

Naves disse que soube das ações quando assumiu a reitoria da universidade, no final do ano passado, durante visita ao Ministério da Educação (MEC). No entanto, os detalhes foram divulgados somente no lançamento oficial, realizado nesta terça-feira (14/1). “Para a Universidade de Brasília, o pacote de ações representa um avanço significativo na relação entre a educação básica e a superior. Estamos desde já trabalhando internamente para contribuir com o sucesso dessa política pública”, frisa.

Como principal novidade, Rozana ressaltou o Pé-de-Meia para as licenciaturas. “É uma importante iniciativa para fomentar o ingresso e reduzir a evasão nos cursos de formação de professores para a educação básica, e as ações visando à atração e à fixação de docentes nos territórios, como tem ressaltado o ministro da Educação, Camilo Santana.”



Segundo o anúncio feito por Santana e pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a iniciativa deve beneficiar 2,3 milhões de professores, sendo 1,8 milhão da rede pública, e impactar 47 milhões de estudantes em todo o país. Estruturado em cinco eixos, o projeto atende às metas 15 e 16 do Plano Nacional de Educação (PNE), que tratam da formação dos profissionais da educação básica: a primeira visa garantir a qualidade da formação docente, enquanto a segunda assegura a formação continuada e o acesso à pós-graduação.

Eixos do Mais Professores

Um dos pilares centrais do programa é a seleção de docentes, com a criação da Prova Nacional Docente (PND). Promovida anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o exame visa aprimorar a qualidade da formação de professores, com a expectativa de estimular a realização de concursos públicos e promover o aumento do número de professores nas redes públicas de ensino. Estados e municípios poderão adotar a prova nos processos seletivos, e os interessados devem se inscrever diretamente no site do Inep.

No que diz respeito à atratividade para as licenciaturas, o MEC lançou o programa Pé-de-Meia Licenciaturas, que oferece apoio financeiro aos estudantes com bom desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O projeto busca incentivar o ingresso, a permanência e a conclusão dos cursos de licenciatura. Os participantes recebem R$ 1.050 mensais, sendo R$ 700 disponibilizados de imediato e R$ 350 depositados como poupança, que poderá ser sacada após o ingresso do docente recém-formado na rede pública, dentro do prazo de cinco anos.

A alocação de professores também foi considerada essencial, possibilitada por meio da Bolsa Mais Professores. O apoio financeiro tem o objetivo de atrair docentes para a rede pública, especialmente em regiões mais carentes de profissionais. Além de uma bolsa mensal no valor de R$ 2.100, o professor recebe o salário do magistério da rede de ensino em que atua. Durante o período da bolsa, o participante também é estimulado a cursar uma pós-graduação lato sensu com foco em docência.

Além disso, foi priorizada a formação dos educadores. Para isso, o MEC criou uma plataforma on-line que centraliza informações sobre cursos de formação inicial, continuada e pós-graduações oferecidas tanto pelo Ministério quanto por instituições parceiras. O intuito é permitir o desenvolvimento profissional dos docentes, disponibilizando opções de aperfeiçoamento que atendam às suas necessidades e perfis.

Por fim, o eixo de valorização dos professores é uma das grandes inovações do programa. Em parceria com outros ministérios e bancos públicos, o MEC oferece benefícios exclusivos para os educadores. A colaboração com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal garante aos professores acesso a um cartão de crédito sem anuidade. Além disso, uma parceria com o Ministério do Turismo possibilita aos docentes descontos de até 10% em diárias de hoteis, incluindo períodos de grandes eventos e feriados.

Mais informações sobre o Mais Professores podem ser conferidas no site: