Lula lança programa 'Mais Professores' que beneficia 2,3 milhões de docentes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou nesta terça-feira (14/1) o programa "Mais Professores para o Brasil", que beneficiará 2,3 milhões de profissionais da educação em todo país. Cinco ações serão realizadas para incentivar a formação de novos profissionais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Era muito bonito quando os professores eram motivo de música. Mas, hoje, quem dá aula na periferia da grande metrópole desse país sabe que é um risco. Ser professor é um risco. Esperar ônibus tarde da noite, pegar ônibus de manhã lotado... Chegar na escola sabendo que as crianças estão com preocupações, muitas nem tomaram café em casa. Às vezes vem menino com violência, que sai de casa brigado com a mãe e vai tentar jogar a sua raiva na professora e no professor", refletiu o presidente, que escolheu a música de Leci Brandão, "Anjos da Guarda", para tocar na cerimônia, no Palácio do Planalto, como forma de homenagem aos profissionais.

"A gente tem que motivar os professores e professoras para que seja uma profissão promissora, que dê a eles a certeza que estão trabalhando em benefício das pessoas e o estado poderá ajudar. Temos que pensar muito no salário dos professores porque a gente não pode elogiar professor e, na época de pagar o salário, pagar uma merreca", acrescentou o presidente.

Eixos do programa

A nova iniciativa do Ministério da Educação prevê ações desde a escolha da profissão dos estudantes, com incentivo à licenciatura, até o incentivo a trabalhar na rede pública de educação, em um projeto similar aos "Mais Médicos" da educação.

Leia também: Ministra confirma interesse do governo em fazer nova edição do CNU

Pé-de-Meia Licenciatura

O pé-de-meia licenciatura, que será um incentivo financeiro para o ingresso, permanência e conclusão de cursos de graduação em licenciaturas. O estudante receberá mensalmente R$ 1.050 durante o período de realização da faculdade. Ele poderá sacar imediatamente R$ 700, enquanto os outros R$ 350 são depositados como poupança e poderão ser sacados após o professor recém-formado ingressar em uma rede pública de ensino em até cinco anos após a conclusão do curso.

"CNU" dos professores

Um processo seletivo unificado, parecido com o Concurso Nacional Unificado (CNU), será feito para selecionar professores para a rede pública. A Prova Nacional Docente (PND) será realizada anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), com o objetivo de melhorar a qualidade da formação, estimular a realização de concursos e aumentar professores. Os estados e municípios poderão utilizar o processo seletivo para chamar profissionais em novas licitações.

"Mais Médicos" dos Professores

A "Bolsa Mais Professores" foi criada para incentivar o ingresso de docentes nas redes públicas de ensino de educação básica em regiões com poucos profissionais. A ideia é similar ao programa "Mais Médicos", que envia médicos a regiões mais afastadas. Os professores participantes da iniciativa recebem valor mensal de R$ 2,1 mil, além do salário do magistério. Durante o período de atuação, o professor também poderá cursar uma pós-graduação com foco em docência.

Incentivo à formação

O MEC também vai criar um portal com todas informações sobre cursos de formação inicial, continuada e pós-graduações. O objetivo é fortalecer o desenvolvimento profissional.

Benefícios para professores

Em uma parceria com o Banco do Brasil, o governo federal também anunciou a criação de um cartão de crédito sem anuidade para os professores. Já a Caixa Econômica Federal oferecerá descontos na aquisição de produtos e equipamentos. Através do Ministério de Turismo, os docentes também terão 10% de desconto nas diárias de hotéis associados à Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih). Por fim, 100 mil notebooks serão sorteados por ano para professores da rede pública.