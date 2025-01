Sisu 2025: consulta de vagas está disponível

FN Fabio Nakashima*

Período de inscrições do SISU 2025 estará aberto entre 17 e 21 de janeiro - (crédito: Juca Varella/Agência Brasil)

O Ministério da Educação (MEC) abriu nesta quarta-feira (15 de janeiro), a consulta de vagas para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025, que ofertará 261.779 vagas em 6.851 cursos de graduação de 124 instituições públicas de ensino superior em todo o Brasil. As inscrições começam na próxima sexta-feira (17) e seguem até o dia 21 de janeiro.

O Sisu 2025 conta com uma importante novidade: a inclusão de vagas do Pé-de-Meia Licenciaturas, parte do programa Mais Professores para o Brasil, lançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro da Educação, Camilo Santana. Esse programa busca fomentar a formação de professores no país, ofertando mais de 68 mil vagas específicas para licenciaturas.

Neste ano, Minas Gerais lidera a oferta com 34.049 vagas, seguido pelo Rio de Janeiro (28.424), Bahia (22.889) e Paraíba (21.268). As Universidades Federais do Rio de Janeiro (UFRJ) e Fluminense (UFF) são as instituições com maior número de vagas, disponibilizando 9.050 e 8.683, respectivamente. Entre os institutos federais, os destaques são o Instituto Federal do Ceará (IFCE), com 6.022 vagas, e o Instituto Federal de São Paulo (IFSP), com 5.675.

Os candidatos podem acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior para consultar as oportunidades e explorar as opções de cursos por nome, instituição ou localização. A inscrição é gratuita e está disponível para quem realizou o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, desde que não tenha tirado nota zero na redação e não tenha participado na condição de treineiro.

Cronograma do Sisu 2025

Consulta das vagas: 14/01

Inscrição: 17 a 21/01

Chamada regular: 26/01

Matrícula ou registro acadêmico junto à instituição: 27 a 31/01

Manifestação de interesse na lista de espera: 26 a 31/01

Convocação dos selecionados pela lista de espera: 12/02 a 30/09

Resultado do Enem 2024 e como usar a nota

As notas do Enem 2024 foi liberado nesta segunda-feira (13). Os participantes podem acessar suas notas nas áreas de linguagens, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e redação diretamente na página do participante.