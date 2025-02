Primeiro dia de aula começa sem celulares nas escolas públicas do DF

BP Bruna Pauxis

Ângela Cristina, 17 anos, está feliz de voltar à escola - (crédito: Bruna Pauxis/CB/DA Press)

Nesta segunda-feira (10/2) cerca de 470 mil alunos retornam às salas dos centros de ensino públicos do Distrito Federal. Este ano promete ser diferente em função da Lei nº 15.100/2025 que proíbe o uso de celulares e aparelhos tecnológicos semelhantes nas escolas inclusive durante os intervalos.

A medida tem dividido opiniões entre pais e alunos. “Estou animada de voltar. A expectativa é grande, mas não concordo com a proibição dos celulares” conta Ângela Cristina, de 18 anos, que vai para a terceira série do Ensino Médio. Para ela, há coisas mais urgentes a serem tratadas nas escolas. “Tem os cigarros eletrônicos, que muita gente fuma. Além disso, poderiam incluir outras disciplines no currículo como educação sexual e financeira, mas estão focando nessa questão do aparelho celular”, conta a estudante do Colégio Cívico Militar (CCM) CED 07 de Ceilândia.

Giovana Vitória (esquerda) 15 anos e Paloma Guimarães, 15 anos durante volta às aulas (foto: Bruna Pauxis/CB/DA Press)

Alguns alunos sequer trouxeram o aparelho nas mochilas, como Giovana Vitória, de 15 anos, que está começando hoje o primeiro ano do Ensino Médio. “Eu deixei em casa, já que não posso usar mesmo. É chato mas não tem o que fazer”, diz a jovem.

A diretora do CED 07, Adriana Rabelo, ressalta que a escola já trabalhava com a regra dos aparelhos telefônicos. “A gente já não permitia o uso de celulares dentro da sala de aula, então a lei vem reforçar aquilo que nós já estávamos trabalhando”, afirma.

Nas redes sociais, o governador do DF, Ibaneis Rocha desejou uma boa volta às aulas para os estudantes. "Um bom dia a todos! Que seja uma semana de muito trabalho e grandes conquistas! O ano letivo começa hoje, com mais de 1 milhão de uniformes já distribuídos, Cartão Creche para acesso à educação infantil, 200 mil beneficiados com o Cartão Material Escolar, e muitos investimentos na contratação de servidores e reformas nas escolas. Uma semana abençoada a todos!", comunica.

