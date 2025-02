CB Correio Braziliense

Centro de Ensino Médio 14, de Ceilândia, recebe Lab Bibliotecas Renato Russo, a primeira unidade da iniciativa da organização social Amigos da Vida - (crédito: Agência Brasília)

O projeto Lab Bibliotecas Renato Russo concluiu a reforma e revitalização da biblioteca do Centro de Ensino Médio 4 de Ceilândia, no Distrito Federal. A inauguração será na próxima sexta (21/2), às 10h. A iniciativa entrega um espaço renovado, equipado com livros novos, computadores e mobiliário moderno, beneficiando aproximadamente 1,7 mil alunos.

O projeto é realizado pela ONG Amigos da Vida e vai além da reforma física. Durante o primeiro ano após a entrega, o Lab Bibliotecas Renato Russo promove uma série de atividades pedagógicas, como oficinas profissionalizantes e palestras sobre direitos humanos, voltadas tanto para os estudantes quanto para a comunidade local.

“É uma alegria proporcionar aos jovens maior acesso à educação, à cultura e à arte. Queremos contribuir para um caminho de mais oportunidades para que essa geração tenha chances reais de construir um futuro mais próspero”, afirma Sany Silveira, CEO da CNP Seguros Holding Brasil e presidente do Instituto CNP Brasil, empresas patrocinadoras do projeto.

A primeira biblioteca reformada foi entregue ao Centro Educacional 14 de Ceilândia, onde 1,2 mil estudantes já desfrutam de um espaço revitalizado e mais atrativo para o aprendizado e a convivência.

Serviço:

Data: sexta-feira, 21 de fevereiro

Hora: a partir das 10h

Local: Centro de Ensino Médio 4 de Ceilândia