RP Raphaela Peixoto

O certame oferta 460 vagas para os cargos de analista administrativo (130 vagas) e analista ambiental (330 vagas) - (crédito: Antonio Cunha/Esp. CB/D.A Press )

Termina nesta terça-feira (18/2) o prazo para se inscrever no concurso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). As inscrições podem ser realizadas por meio site do Cebraspe, banca organizadora do concurso, até às 18h. O valor da taxa de inscrição é de R$ 95 e o pagamento deve ser realizado até quinta-feira (20/2).

Ao todo, o certame oferta 460 vagas. Para o cargo de analista administrativo são 130 vagas e analista ambiental tem 330 vagas. Ambos exigem nível superior em qualquer área de formação. A remuneração é de R$ 9.994,60, para as duas funções.

A prova está prevista para o dia 6 de abril e será composta por etapas objetivas, discursiva e avaliação de títulos. O concurso será realizado em 26 capitais brasileiras em 6 de abril. A divulgação do edital de resultado nas provas objetivas e de resultado provisório na prova discursiva está prevista para 7 de maio.

Das provas

As provas objetivas será constituída de itens 50 de conhecimentos básicos e 70 conhecimentos específicos e valerão 120 pontos. O julgamento de cada questão será CERTO ou ERRADO, conforme o(s) comando(s) a que se refere o item.

A prova discursiva consistirá em uma redação de até 30 linhas. O exame avaliará o conteúdo (conhecimento do tema), a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa. O texto valerá 20 pontos.

Serviço



Cargos: Analista Administrativo e Analista Ambiental

Vagas: 460

Salário: R$ 9.994,60

Provas: 6 de abril de 2025