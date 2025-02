BBB25: Enquete atualizada aponta virada histórica no sexto Paredão

Diogo Almeida, Vilma, e Vitória Strada disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil. A disputa está acirrada, nesta terça-feira (25), um deles vai deixar o sonho de se tornar milionário para trás. O programa será ao vivo após a novela das nove.

Entretanto, confira como cada participante foi parar na berlinda da semana. Após atender ao Big Fone, Diogo Almeida caiu direto no Paredão. O ator, no entanto, precisou escolher um participante para acompanhá-lo e correr o risco de abandonar o jogo. E, Thamiris foi a contemplada da vez.

Entretanto, o que o affair de Aline Patriarca não imaginava, era que Camilla com o Poder Curinga, trocasse a indicação pela própria mãe do artista, dona Vilma, deixando livre de qualquer perigo a irmã, Thamiris.

João Pedro, o líder da semana, foi certeiro em Vitória Strada. O jogador pontuou que a sister não é uma participante de opinião e que não concorda com o jogo dela. Pela casa, Camilla foi a mais votada. Com 7 votos a trancista foi competir a prova Bate-Volta ao lado de Diogo e dona Vilma. Camilla levou a melhor.

De acordo com a enquete atualizada do portal UOL, Vitória Strada lidera a votação com 43,3% dos votos. Dona Vilma vem logo em seguida, com 42,77% dos votos. Diogo Almeida segue longe da zona de perigo com 13,93% dos votos.