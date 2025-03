UCB abre inscrições para curso gratuito de preparação para o Enem

MR Marina Rodrigues

Preparatório da UCB para o Enem utiliza a metodologia Team-Based Learning (TBL), garantindo uma abordagem dinâmica e eficiente no aprendizado - (crédito: Divulgação)

A Universidade Católica de Brasília (UCB) está com inscrições abertas para o Projeto Jovens Universitários, um curso preparatório gratuito voltado para estudantes do ensino médio da rede pública do Distrito Federal. O programa tem o objetivo de oferecer um suporte completo para quem deseja se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros vestibulares.

São 80 vagas disponíveis, preenchidas por ordem de inscrição. Quem não conseguir uma vaga inicial poderá entrar para a lista de espera, acionada em casos de desistência. As inscrições estarão abertas entre 17 e 21 de março e devem ser feitas exclusivamente de forma on-line, por meio do site: https://doity.com.br/jovens-universitarios.

As aulas terão início em 22 de março e acontecerão sempre aos sábados, das 9h às 17h, no câmpus de Taguatinga da UCB, no final do Pistão Sul. O curso seguirá até a realização das provas do Enem, cuja data ainda não foi divulgada pelo Instituto de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), oferecendo uma preparação intensiva e estruturada.

Metodologia inovadora

O diferencial do programa é a utilização da metodologia Team-Based Learning (TBL), que incentiva a aprendizagem em grupo e o desenvolvimento do raciocínio estratégico. Os estudantes resolverão semanalmente mais de 40 questões, tanto individualmente quanto em duplas e grupos. A ideia é reforçar a prática e a fixação do conteúdo.

Além disso, os participantes farão simulados mensais com correção no modelo de Teoria de Resposta ao Item (TRI), o mesmo sistema usado na correção do Enem, o que permite uma avaliação mais precisa do desempenho. O curso também inclui correção detalhada de redações por especialistas, ajudando os alunos a aprimorarem suas habilidades na escrita dissertativa-argumentativa, exigida no exame.

Serviço

Preparatório gratuito para o Enem

Inscrições: 17 a 21 de março pelo link: https://doity.com.br/jovens- universitarios 17 a 21 de março pelo link:

Data: Aulas aos sábados, a partir de em 22 de março, das 9h às 17h

Local: Câmpus Taguatinga da Universidade Católica de Brasília, no final do Pistão Sul