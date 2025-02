Festival do Intercâmbio STB reúne mais de 100 instituições internacionais em São Paulo.

CB Correio Braziliense

Evento ocorrerá em 15 de março - (crédito: Divulgação/STB)

O Festival do intercâmbio STB ocorrerá em 15 de março, no Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. O evento gratuito reunirá mais de 100 instituições de ensino internacionais, oferecendo palestras e consultorias para quem sonha estudar no exterior.

Os visitantes poderão conhecer diferentes modalidades de intercâmbio, desde programas de ensino médio até cursos de qualificação profissional e oportunidades para pessoas acima dos 50 anos. Além disso, o evento contará com palestras sobre estudo e trabalho no exterior, programas de férias, high school, graduação, pós graduação e educação executiva.

Uma ativação especial trará a comissão do Paris Saint-Germain ao Brasil, dando oportunidade de treinamentos para alunos de escolas brasileiras. Inscrições e mais informações estão disponíveis no site do evento.