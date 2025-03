CNE publica diretrizes para educação digital e uso de celular

O Conselho Nacional de Educação (CNE) publicou a Resolução CNE/CEB nº 2/2025, que institui as diretrizes operacionais nacionais sobre o uso de dispositivos digitais em espaços escolares e a integração curricular da educação digital e midiática. A medida faz parte de um conjunto de ações da Estratégia Nacional Escolas Conectadas (Enec), que visa garantir a educação e a cidadania digital nas escolas, promovendo o uso intencional e estratégico da tecnologia para potencializar o ensino e a aprendizagem, por meio de uma agenda curricular com foco na educação digital e midiática.

De acordo com a resolução, o uso de telas e dispositivos digitais não é recomendado para alunos da educação infantil, ocorrerendo somente em caráter excepcional e com mediação do professor responsável. O documento orienta que esse uso nos anos iniciais deve ser equilibrado e restrito, para que não haja prejuízo no desenvolvimento de outras habilidades previstas.