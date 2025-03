Andressa Urach descobre praça no RS com seu nome

"Mamãe tem até praça com o nome dela. Respeita a mamãe! Hahaha!", escreveu Andressa, se divertindo com a situaçã - (crédito: Reprodução/Instagram)

Em Alvorada, no Rio Grande do Sul, uma praça foi nomeada de maneira curiosa no Google Maps: "Praça Andressa Urach". A notícia chamou a atenção da criadora de conteúdo adulto, que compartilhou o momento com seus seguidores nas redes sociais. "Mamãe tem até praça com o nome dela. Respeita a mamãe! Hahaha!", escreveu Andressa, se divertindo com a situação.

No entanto, o nome da praça não foi escolhido pela prefeitura da cidade, mas sim pelos usuários do Google Maps. A plataforma permite que qualquer pessoa sugira nomes para locais, o que resulta em situações inusitadas como essa. Mesmo sem ter sido oficializada, a denominação gerou bastante repercussão online.

A praça já conta com quatro avaliações, todas de cinco estrelas, a nota máxima oferecida pelos usuários da plataforma. Isso demonstra que a brincadeira gerou uma boa recepção entre quem acessou o local no Google Maps. Uma das internautas, que fez uma avaliação, não escondeu o entusiasmo: "A Queen tem até uma praça com o nome dela em Alvorada. Brilha mamasita", escreveu, destacando o tom descontraído da situação.

Apesar de ser uma brincadeira sem vínculo oficial com a prefeitura, o caso acabou se tornando um destaque nas redes sociais. A interação entre Andressa Urach e seus seguidores mostra como a influência de personalidades pode alcançar até os meios mais inusitados, gerando reações divertidas e engajadas nas plataformas digitais.

