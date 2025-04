PS Patrick Selvatti

Os integrantes da Robot's District cursam o ensino médio no Sesi-DF ou se formaram no ano passado - (crédito: Augusto Coelho / CNI)

O Distrito Federal será representado pelas equipes Robot’s District e Federal Force, formada por estudantes do Serviço Social da Indústria do Distrito Federal (Sesi-DF) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do DF (Senai-DF), no First Championship 2025 — principal torneio mundial de robótica, promovido pela organização norte-americana For Inspiration and Recognition of Science and Technology (First). A competição será realizada de 16 a 19 de abril, em Houston, no estado do Texas (EUA).

Pela primeira vez, alunos das duas instituições chegam à etapa internacional do torneio, que tem como objetivo estimular o interesse de jovens nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática — a abordagem conhecida como STEM, na sigla em inglês.

Leia também: Projetos ajudam a atrair meninas para cursos da área de exatas

Os estudantes participam da modalidade First Robotics Competition (FRC), que desafia os times a projetarem e programarem robôs capazes de realizar tarefas complexas. O tema da temporada 2024/2025 é First Dive, com foco na exploração da vida marinha. No caso da FRC, o subtema é Reefscape — uma junção das palavras recife e paisagem.

Os robôs utilizados são de porte industrial, com até 1,06 metro de altura e peso de até 52 quilos. Durante os jogos, as equipes formam alianças e precisam cumprir desafios dentro da arena para acumular pontos. As partidas começam com 15 segundos de operação autônoma, seguidos por 2 minutos e 15 segundos de controle manual, feito pelos próprios estudantes.

Leia também: Economias verde e criativa abrem caminhos para inserção profissional de jovens

A classificação da Robot’s District foi conquistada após excelente desempenho nos torneios regionais realizados em março, em Brasília e em São Paulo. Em ambas as competições, o robô se destacou na arena, garantindo vaga nas etapas eliminatórias e conquistando o Prêmio Excelência em Engenharia. Já a Federal Force competiu apenas em Brasília — de um total de 59 equipes, terminou na terceira colocação nas partidas qualificatórias, o que a colocou na fase classificatória. Nessa etapa, foi até a terceira rodada das cinco necessárias para chegar à final.

Mercado de trabalho

A Federal Force estreia na modalidade FRC com classificação para a disputa internacional (foto: Bruno Frauzino)

Os integrantes das equipes cursam o ensino médio no Sesi-DF ou se formaram em 2024. A maioria também faz o curso Técnico em Rede de Computadores pelo itinerário formativo no Senai-DF.

Aos 17 anos, Rafael Gadelha, aluno da 3ª série do Novo Ensino Médio no Sesi-DF e do curso técnico no Senai-DF, comemora a conquista da vaga internacional pela Robot’s District.”Conseguimos bons resultados em dois torneios e, agora, nos preparamos para o desafio nos Estados Unidos. Estamos ajustando o robô e nos organizando para a viagem. A expectativa é alta, tanto pela competição quanto pela troca com equipes do mundo todo”, festeja o adolescente.

Leia também: Evento reúne torneio nacional de robótica e seminário internacional em Brasília

Valéria Silva, gerente-executiva de Educação do Sesi/Senai-DF, destaca o valor pedagógico da conquista. “A participação dos nossos alunos representa a culminância do trabalho desenvolvido dentro das nossas escolas, onde o Novo Ensino Médio promove a integração entre educação básica, tecnológica e formação profissional. Isso permite que os estudantes apliquem os conhecimentos em ciência, tecnologia e engenharia na construção de um robô industrial. Além disso, adquirem habilidades que levarão para a vida e para o mercado de trabalho, contribuindo com o desenvolvimento da nossa indústria e do país”, destaca a educadora.

Rafael também reconhece a vantagem competitiva no mercado de trabalho. “A robótica nos ajuda muito, tanto nas hard skills quanto nas soft skills”, defende o estudante.

A poucos dias da viagem, o grupo do DF realiza os últimos ajustes no equipamento, para garantir pleno funcionamento durante a disputa internacional. Ao todo, 12 equipes brasileiras da modalidade FRC se classificaram para a competição: duas do Distrito Federal, sete de São Paulo, uma de Mato Grosso, uma do Rio Grande do Sul e uma de Santa Catarina.