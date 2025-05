Concurso de redação propõe resgate das culturas que formam Brasília

BL Bianca Lucca

Estão abertas as inscrições para o 6º Concurso de Redação das escolas públicas do DF. As instituições têm até o dia 13 de junho para enviar os trabalhos dos estudantes. Com o tema Brasília, 65 anos? Memórias e identidades construindo culturas no Distrito Federal, o concurso propõe uma reflexão sobre a história anterior à inauguração da capital e valoriza as múltiplas identidades que formam o "quadradinho”.

A ideia é estimular textos que abordem cultura, arte, culinária, música, história e as pessoas que constroem a Brasília de ontem e de hoje. Estreia também a Olimpíada de Soletração de Taguatinga, que anunciará os vencedores em agosto, na Semana do Estudante, na qual as palavras sorteadas terão relação com o tema do concurso literário. Os eventos ainda não possuem um local definido.

Segundo o professor André Lúcio Bento, atual coordenador do Concurso de Redação e da Olimpíada de Soletração de Taguatinga, a escolha do tema comemorativo de Brasília foi motivado por dois fatores. “Associar o Concurso de Redação de Taguatinga às festividades de aniversário da cidade desde sua inauguração em 1960 e provocar uma discussão de que houve uma história anterior de ocupação humana no território onde se construiu a nova capital. Foi uma forma de celebrarmos Brasília num movimento ampliado para além de sua inauguração", diz.

Para valorizar as diferentes regiões e culturas do Distrito Federal, André destaca que o concurso irá debater sobre o território, que carrega uma história anterior de ocupação humana, fatores de exclusão e de tentativas de apagamento de parte de quem ergueu a vinda da sede administrativa dos Três Poderes para o Planalto Central. “Além disso, o concurso de 2025 objetiva resgatar a ideia de uma Brasília plural e diversificada, maior que o centro arquitetônico e urbanístico do Plano Piloto”, pontua André.

O evento contemplará 8 categorias: Fotografia com descrição, Cartaz, Pintura livre, Fábula Ilustrada, Biografia, História em Quadrinhos, Poema e Texto Dissertativo-Argumentativo. A categoria fotografia com descrição aplica-se a servidores da educação. A fotografia deve ser autêntica, cuja descrição contextualize o uso pedagógico ou profissional da foto em relação à temática proposta sobre Brasília.

André explica que a Olimpíada de Soletração visa incentivar hábitos de estudo e de leitura, além da ampliação de vocabulário de crianças e adolescentes do ensino fundamental (anos iniciais e finais). “A ação também busca promover a construção de conhecimentos acerca da inauguração de Brasília e de todos os fatos e processos históricos e culturais que antecederam a construção da nova capital”, ressalta. Podem participar estudantes dos anos iniciais (4º e 5º anos) e finais (6º e 7º anos) do ensino fundamental, em duas categorias: Língua Portuguesa e Libras.

O concurso aposta em abordagens interdisciplinares do tema, além de criatividade, pertinência do que se propõe no conteúdo e de autoria, conforme André. Para incentivar as escolas a abordarem Brasília multicultural e diversa, o lançamento do Concurso, na terça (19/4), contou com uma roda de conversa e uma visita guiada no Museu Vivo da Memória Candaga com a professora doutora Cris Portela, da Universidade de Brasília.

“Brasília não surgiu de um vazio absoluto. Muito antes, o território onde se ergueu a cidade e suas proximidades foi passagem de grupos indígenas, formação de quilombos, entre outros. Mais remotamente, tivemos a presença humana aqui constatada. Poucas pessoas sabem da existência de sítios arqueológicos no Distrito Federal, inclusive com pinturas rupestres, como ocorre em Brazlândia. Toda essa história ampliada queremos resgatar”, disserta o professor.

