Centro de Ensino Fundamental 01 da Candangolândia será reconstruído

CB Correio Braziliense

Assinada ordem de serviço para a reconstrução do CEF 01 da Candangolândia - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

O governador Ibaneis Rocha assinou nesta quarta-feira (21/5) a ordem de serviço para a reconstrução do Centro de Ensino Fundamental (CEF) 01 da Candangolândia. O investimento na obra será de R$ 12,4 milhões. A unidade será reformulada com o intuito de garantir mais conforto, segurança e qualidade de ensino para os estudantes da rede pública.

Leia também: Entidades de classe apoiam novas restrições à educação a distância

Serão 18 salas de aula com capacidade para atender até 630 alunos por turno. Atualmente, a escola tem matriculados 678 estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, com idades entre 11 e 15 anos.

Na ocasião, Ibaneis Rocha reforçou o compromisso com a educação pública e o desenvolvimento da cidade. "Esta escola será bastante completa, com refeitório, quadra com vestiário, auditório de qualidade e um espaço que vai servir também à comunidade da Candangolândia. É uma cidade que respira história, é a mais antiga de Brasília. Com a reconstrução da escola, cada um vai morar perto dela, vir andando para cá", disse o governador.

A secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá, destacou a importância do projeto para a comunidade escolar. "Esta era uma escola antiga, que já não cabia mais na realidade da cidade. Agora, vamos entregar um centro moderno, com capacidade para mais de 600 estudantes por turno. Pode, inclusive, virar uma escola em tempo integral", antecipou.









O colégio funcionará em um prédio de mais de 5 mil metros quadrados, projetado com dois pavimentos.

Módulos

A agenda do governador incluiu uma visita à Escola Parque da Natureza e do Esporte, no Núcleo Bandeirante, onde foram entregues seis novas salas modulares construídas com investimento de R$ 1 milhão da Secretaria de Educação do DF. As estruturas ocupam uma área total de 1.185,80 m² e aumentam a capacidade do local, que atende 1.423 alunos do 1º ao 5º ano com atividades no contraturno escolar.

















"Esses módulos escolares têm sido um grande sucesso de construção porque trazem qualidade, ar-condicionado em todas as salas, um ambiente realmente salutar para que as nossas crianças possam se desenvolver. Essa escola tem um caráter muito especial, porque era um clube abandonado, mas nós a recuperamos e transformamos integrando natureza e educação", destacou Ibaneis.

Leia também: Melhoria para alunos no Paranoá

A unidade recebe estudantes de 14 escolas da regional do Núcleo Bandeirante, incluindo Candangolândia, Park Way, Riacho Fundo 1 e 2 e Guará. Com os novos investimentos, o plano é aumentar a capacidade de alunos nos próximos anos.