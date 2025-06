GDF e Sinpro-DF avançam em negociações para o fim da greve dos professores

CS Carlos Silva Ad Arthur de Souza

O encontro matutino, realizado no Palácio do Buriti, foi avaliado como "positivo" por Chico Vigilante - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Após quase quatro semanas de paralisação nas escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal, o Governo do Distrito Federal (GDF) e o Sindicato dos Professores (Sinpro-DF) retomaram nesta segunda-feira (23/6) as negociações para tentar pôr fim à greve da categoria. Foram realizadas duas reuniões ao longo do dia: uma pela manhã entre o governador Ibaneis Rocha (MDB) e o deputado distrital Chico Vigilante (PT), e outra, à tarde, entre representantes do sindicato e secretários do Executivo local.

O encontro matutino, realizado no Palácio do Buriti, foi avaliado como "positivo" por Chico Vigilante. Segundo o parlamentar, uma proposta foi apresentada durante a conversa, mas ainda não pode ser divulgada. “Faz parte do mundo democrático respeitar o direito de greve dos sindicatos. Agora vamos aguardar a posição da assembleia”, declarou o deputado. À tarde, a comissão de negociação do Sinpro foi recebida pelo secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Ao Correio, o governador Ibaneis confirmou os encontros e disse estar otimista com os resultados. “Me reuni com o Chico pela manhã e, na parte da tarde, a comissão de negociação se encontrou com os secretários. Não posso me adiantar e ninguém do governo está autorizado a falar, mas posso dizer que estamos otimistas”, afirmou o chefe do Executivo.

O Sinpro-DF convocou nova assembleia geral para esta quarta-feira (25/6), às 9h, no estacionamento da Funarte. A categoria, em greve desde 2 de junho, avaliará o andamento das negociações e decidirá sobre os próximos passos do movimento.