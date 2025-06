Professores fazem assembleia para definir os rumos da greve no DF

Os profissionais da educação, estão reunidos na manhã desta quarta-feira (25), no estacionamento da Funarte, para avaliar a proposta do Governo do Distrito Federal (GDF) e definir os rumos da greve , que já dura 22 dias. A expectativa é que, ao fim do encontro, seja anunciado se a paralisação será mantida ou encerrada.

Até a publicação desta matéria, educadores segurando faixas e cartazes gritam "greve, greve, greve".

A proposta que pode encerrar a greve foi construída após uma reunião entre o governador Ibaneis Rocha e representantes do Partido dos Trabalhadores (PT), com articulação do deputado distrital Chico Vigilante(PT). O texto com os termos discutidos foi apresentado aos educadores no fim de semana e debatido em assembleias regionais na última segunda-feira (23).