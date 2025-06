Calendário de reposição de aulas pós-greve é definido

AC Ana Carolina Alves

A reposição dos 16 dias letivos perdidos será feita ao longo do mês de julho, em dias de semana, com exceção de 5 de julho, que terá aula. - (crédito: Luzo Comunicação/site Sinpro-DF)

O calendário de reposição das aulas perdidas durante a greve dos professores da rede pública de ensino foi definido, em reunião, pelo Sindicato dos Professores (Sinpro) e Secretaria de Educação (SEEDF). A reposição dos 16 dias letivos perdidos será feita ao longo do mês de julho, em dias de semana, com exceção de 5 de julho, que terá aula.

No entanto, os dias 12 e 19 de julho também poderão ser usados como reposição, a depender da escola, para garantir que todos os dias letivos sejam compensados.

A paralisação, que durou 24 dias, foi encerrada nesta quarta-feira (25/6), depois de uma assembleia com a categoria. Para os professores que entraram em greve, a data do recesso escolar é de 28 de julho a 3 de agosto. O restante do calendário escolar segue sem alterações, com o fim das aulas marcado para 19 de dezembro.

Acordo aprovado

Em cumprimento às reivindicações da categoria, o Governo do Distrito Federal se comprometeu a enviar à Câmara Legislativa do DF o projeto de lei referente à progressão percentual das titulações, que passam a ser de 10% para especialistas, 20% para mestres e 30% para doutores.

A pasta prometeu pelo menos 3 mil nomeações até dezembro de 2025, além da prorrogação do concurso, que venceria em 27 de julho deste ano. A realização de um novo concurso público para o magistério também foi acordado, com previsão de publicação do edital no primeiro semestre de 2026.

O direito a atestado de acompanhamento de cônjuge ou dependente em consulta de saúde ou exames para professores em contrato temporário foi conquistado pela categoria.

Por fim, a pasta se comprometeu com o pagamento integral dos dias descontados e o estabelecimento de mesa permanente de negociação para discutir a reestruturação da carreira.