Na volta às aulas depois da greve, pais se preocupam com reposição

As aulas da rede pública do Distrito Federal retomaram, na manhã desta quinta-feira (26/6), após o fim da greve dos professores, que durou três semanas. O Correio foi a escolas do Plano Piloto para falar com estudantes e pais sobre o retorno do semestre.

No Centro de Ensino Médio Setor Leste, dois estudantes, ambos de 18 anos, relataram que as aulas aconteceram normalmente, sem a falta de nenhum professor. Os jovens explicam que aqueles docentes que aderiam a greve retomaram as aulas hoje sem maiores problemas. “A (professora) de espanhol e a de física, que tinham paralisado, vieram”, diz um deles.

No Centro de Ensino Médio Setor Oeste, duas estudantes, também relataram que a volta das aulas se deu de forma integral, sem nenhum professor ter faltado. As alunas, de 16 anos, explicam que na terceira semana de greve, as aulas já começaram a retornar para elas, "A maioria dos professores já tinha voltado".

Domingos Silva, de 54 anos, é pai de um aluno de 15 anos do Centro de Ensino Médio Setor Leste (CEM Setor Leste) e está preocupado com a forma como a reposição das aulas será feita. O micro-empreendedor diz que que terá de remanejar a agenda de compromissos para não prejudicar o filho na reposição das aulas. "Nós temos um cronograma, algumas coisas planejadas, como as férias do adolescente. Como será isso agora?”, questionou.

Assim como ele, Sueli de Oliveira, mãe de outro estudante, de 17 anos, do CEM Setor Leste, conta que sente que o filho será prejudicado. Para a técnica de enfermagem, a reposição “nunca dá o conteúdo integral e não dá falta para os alunos que não vêm. Então, é uma reposição fake”, analisou.

No Centro de Ensino Médio Elefante Branco, um aluno de 18 anos avaliou que a volta às aulas não ocorreu de forma integral. Segundo ele, o professor de matemática não compareceu e o motivo não foi informado aos estudantes. Um colega de 17 anos fez um relato semelhante — o professor de física faltou e grande parte dos alunos também não compareceu. “Hoje, não teve muito aluno, geralmente são 15 e hoje vieram 6”, disse.





Reposição

Em nota, a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) informou que "o calendário de reposição das aulas da rede pública de ensino será definido em reunião com o Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF)". A pasta explicou que "a proposta em análise prevê a conclusão do primeiro semestre letivo durante o recesso de julho, com a reserva de alguns dias de recesso no início de agosto".

Após a aprovação, o calendário será divulgado pelos canais oficiais da secretaria. Questionada a respeito do número oficial de professores que retomaram às atividades, a pasta acrescentou que ainda não dispõe desse dado.