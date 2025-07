Uma criança morre e duas ficam feridas após ataque de adolescente em escola

AS Amanda S. Feitoza

Um adolescente de 16 anos atacou com golpes de faca três crianças, com idades entre 7 e 8 anos, e uma professora na manhã desta terça-feira (8/7). Uma das crianças não resistiu aos ferimentos. O crime ocorreu na Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi, na cidade de Estação, localizada na região norte do Rio Grande do Sul.

De acordo com o prefeito da cidade, o adolescente entrou na escola com uma faca e utilizou "bombinhas" no chão para causar pânico. Duas crianças sofreram cortes leves na cabeça, enquanto uma foi atingida no tórax.

"Estamos com toda a nossa equipe mobilizada, prestando apoio e assistência contínua a todas as famílias e à comunidade escolar neste período", diz a nota da prefeitura.

O adolescente responsável pelo ataque foi contido pela população e está apreendido pela Brigada Militar. Ele teria ido à escola para entregar um currículo, era conhecido na cidade e estava em tratamento psicológico.

As aulas foram suspensas em toda a rede municipal por tempo indeterminado.