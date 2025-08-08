Criança recebe homenagem na volta às aulas após cura de leucemia

JN Júlio Noronha*

A jovem Ester Pereira volta às aulas após se curar da leucemia - (crédito: Repprodução/instagram/@renanferreirinha)

A menina Ester Pereira de Souza, seis anos, foi recebida por seus professores e colegas com aplausos calorosos após se curar do câncer. O episódio comovente ocorreu durante a volta às aulas. A pequena foi diagnosticada com leucemia em 2023 e ficou mais de um ano afastada da escola.

O caso ocorreu na Escola Municipal Senador Corrêa, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver Ester carregando um cartaz escrito: “Eu venci a leucemia”, enquanto os amiguinhos e funcionários da escola fazem uma verdadeira festa para a garota.

Apesar das dificuldades durante o tratamento, Ester tentava ir às aulas com os devidos cuidados. Devido à imunidade baixa da menina, a escola se preparou e manteve as janelas abertas e o ar-condicionado desligado.

Leucemia

Segundo o Ministério da saúde, a leucemia ocorre quando uma célula sanguínea que ainda não atingiu a maturidade sofre uma mutação genética e se transforma em uma célula cancerosa. Essa célula anormal não funciona de forma adequada, multiplicando-se mais rápido e morrendo menos que as células normais.

As células sanguíneas são produzidas pela medula óssea. A leucemia faz com que essas células saudáveis sejam substituídas pelas células cancerosas. Existem quatro principais tipos de leucemia e o tratamento deve ser orientado por um especialista segundo o caso.

*Estagiário sob supervisão de Luciana Corrêa