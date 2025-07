Secretaria de Educação afasta professor que agrediu aluno no Guará

MF Mila Ferreira

No DF, entre janeiro e dezembro do ano passado, a Polícia Civil registrou 120 denúncias relacionadas ao crime de bullying em escolas - (crédito: kleber sales)

O professor Adão Aparecido de Oliveira, acusado de agredir um aluno em sala de aula no Centro Educacional (CED 3) do Guará, foi afastado das atividades por 60 dias. O decreto de afastamento foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de terça-feira (8/7) e determina que o prazo pode ser prorrogado por igual período, sem prejuízo na remuneração. De acordo com o decreto, salvo motivo de caso fortuito ou força maior, o professor não pode comparecer à escola, exceto quando autorizado pela autoridade competente.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) foi instaurado pela Corregedoria da Secretaria de Educação para apurar a conduta do professor e o afastamento foi uma medida cautelar. "A Coordenação Regional de Ensino do Guará esclarece que a equipe gestora da escola atendeu os estudantes envolvidos no episódio, juntamente com os respectivos responsáveis. Em reunião com a família, foi definida a transferência dos discentes para outra unidade da rede pública", disse a secretaria, em nota.

A pasta informou que adotará todas as medidas disciplinares e legais cabíveis para que episódios dessa natureza não se repitam. "Além disso, reforça seu compromisso com a promoção de um ambiente seguro, acolhedor e respeitoso para todos os estudantes e profissionais da educação".