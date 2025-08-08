Escola pública da Asa Norte fica dois meses sem professor

RP Raphaela Peixoto

Conforme apurou o Correio, a escola estava sem professor desde junho quando o docente efetivo solicitou remanejamento - (crédito: Pillar Pedreira/Agência Senado)

Após dois meses sem professor de física, o Centro de Ensino Médio da Asa Norte (Cean) voltou a ter um docente para a displina, conforme afirmou o diretor da escola, Claudinei Fabiano de Oliveira, nesta sexta-feira (8/8). De acordo com Oliveira, o novo docente iniciou as atividades na quinta-feira (7/8). A informação também foi confirmada pela Secretaria de Educação do Distrito Federal.

Conforme apurou o Correio, a escola estava sem professor desde junho, quando o docente efetivo solicitou remanejamento. Outro profissional foi designado ao cargo, no entanto, solicitou desligamento em meio à greve dos professores, que durou 22 dias, o que agravou a situação.

Segundo o diretor do Cean, a fim de suprir as perdas pedagógicas oriundas desse hiato, será firmada uma parceria com um professor da UnB, para os alunos dele ministrem aulas no colégio de disciplinas voltadas às ciências exatas. "A gente tem essa preocupação, é tradicional da escola fazer esse movimento com as parcerias, principalmente com os alunos da UnB, nas áreas de engenharia, química e física", conta Oliveira.

A escola também conta com outras carências de docentes. A vice-diretora está afastada por motivos de saúde. A previsão é de que ela volte às atividades apenas no fim do mês. Além disso, tanto o diretor quanto a Secretaria de Educação confirmaram que o professor de português solicitará exoneração. Segundo a pasta, o pedido será realizado na segunda-feira (11/8).

Eles explicam que o requerimento solicitando um professor substituido só pode ser realizado após o desligamento do docente da escola. "Uma vez oficializada a exoneração, será solicitado um novo professor para a disciplina imediatamente", assegura a secretaria. O diretor acredita que a substituição dos docentes ocorra entre três e quatro dias.

A falta de professores ocorre há três meses da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. O exame é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil. No Distrito Federal, 82.975 estudantes se inscreveram nesta edição do Enem.