"Alimento é o combustível que promove o aprendizado", diz Alckmin

AG Aline Gouveia

Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, na 2ª Cúpula Global da Coalizão para a Alimentação Escolar - (crédito: Angelo Miguel/MEC)

Fortaleza (CE) – Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, destacou a importância da alimentação escolar para o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes. "O alimento é o combustível que promove o aprendizado”, destacou o vice-presidente", afirmou Alckmin durante a 2ª Cúpula Global da Coalizão para a Alimentação Escolar, que acontece em Fortaleza, nesta quinta-feira (18/9).

Segundo o vice-presidente, "governar é escolher, e não há escolha melhor do que educação e saúde para as crianças”. Alckmin também citou que o governo federal retirou 29,4 milhões de brasileiros da situação de fome nos últimos três anos, o que permitiu a saída do Brasil do Mapa da Fome, indicador criado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) que identifica países onde mais de 2,5% da população sofre de subalimentação grave.

Sobre a 2ª Cúpula Global da Coalizão para a Alimentação Escolar

Nesta quinta (18/9) e sexta-feira (19/9), Fortaleza recebe a 2ª Cúpula Global da Coalizão para a Alimentação Escolar. O evento reúne ministros, autoridades governamentais e parceiros de mais de 80 países para debater avanços, trocar experiências e firmar compromissos em torno da oferta de refeições saudáveis e nutritivas para estudantes em todo o mundo.

O evento é realizado pelo Governo do Brasil, por meio do Ministério da Educação, em parceria com o Secretariado da Coalizão para a Alimentação Escolar, sediado pelo Programa Mundial de Alimentos (PMA) da Organização das Nações Unidas (ONU).

O Brasil é referência mundial com o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). Essa política garante refeições diárias a quase 40 milhões de estudantes em 150 mil escolas, somando 50 milhões de refeições por dia, um investimento anual de R$ 5,5 bilhões.

O governo federal destaca que o Pnae contribuiu para a saída do Brasil do Mapa da Fome, aliado a outras políticas públicas de combate à insegurança alimentar e promoção da cidadania. Além disso, o Brasil se destaca pela experiência em cooperação técnica internacional. O país já apoiou mais de 80 países, ao longo das últimas décadas, no fortalecimento de programas de alimentação escolar. O Brasil é copresidente da Coalizão, ao lado da França e da Finlândia.