Fortaleza (CE)* — A primeira-dama Janja da Silva ressaltou, nesta quinta-feira (18/9), que a alimentação escolar foi determinante para a saída do Brasil do Mapa da Fome. Janja, que é embaixadora da alimentação escolar do Brasil, fez uma participação virtual na 2ª Cúpula Global da Coalizão para a Alimentação Escolar, que acontece em Fortaleza, e lembrou que o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) é referência mundial.

"O Brasil se orgulha do Pnae, pois ele promove alimentação, saúde, cidadania e esperança", afirmou Janja. A primeira-dama também pontuou que a alimentação escolar ajuda a combater a evasão e cria condições para o desenvolvimento pleno de crianças e adolescentes.

Sobre a 2ª Cúpula Global da Coalizão para a Alimentação Escolar

Nesta quinta (18/9) e sexta-feira (19/9), Fortaleza recebe a 2ª Cúpula Global da Coalizão para a Alimentação Escolar. O evento reúne ministros, autoridades governamentais e parceiros de mais de 100 países para debater avanços, trocar experiências e firmar compromissos em torno da oferta de refeições saudáveis e nutritivas para estudantes em todo o mundo.

O evento é realizado pelo Governo do Brasil, por meio do Ministério da Educação, em parceria com o Secretariado da Coalizão para a Alimentação Escolar, sediado pelo Programa Mundial de Alimentos (PMA) da Organização das Nações Unidas (ONU).

O Brasil é referência mundial com o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). Essa política garante refeições diárias a quase 40 milhões de estudantes em 150 mil escolas, somando 50 milhões de refeições por dia, um investimento anual de R$ 5,5 bilhões.

O governo federal destaca que o Pnae contribuiu para a saída do Brasil do Mapa da Fome, aliado a outras políticas públicas de combate à insegurança alimentar e promoção da cidadania. Além disso, o Brasil se destaca pela experiência em cooperação técnica internacional. O país já apoiou mais de 80 países, ao longo das últimas décadas, no fortalecimento de programas de alimentação escolar. O Brasil é copresidente da Coalizão, ao lado da França e da Finlândia.

