Educação no mundo digital é tema de debate no Correio na quinta-feira

Auditório do jornal recebe na quinta-feira (25/9), às 14h30, especialistas para discutir sobre os impactos da tecnologia, saúde mental e políticas públicas na educação

postado em 23/09/2025 19:42
Especial reuniu reportagens sobre diversos temas ligados ao universo escolar - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)

Na próxima quinta-feira (25/9), a partir das 14h, o Correio Braziliense promove o CB Talks Além do algoritmo: a educação no mundo digital. O debate faz parte da 19ª edição do projeto Escolha a Escola do seu Filho, e ocorrerá no auditório do jornal, com transmissão ao vivo pelo YouTube, com mediação da jornalista Mariana Niederauer, editora do site do Correio.

O evento propõe uma reflexão sobre o processo de ensino e aprendizagem em um cenário marcado pela presença constante das telas, da inteligência artificial e de novas formas de interação. Além de discutir os principais desafios e caminhos da educação contemporânea.

O debate será dividido em três blocos temáticos: uso consciente de celulares e mídias; inteligência artificial e o futuro da aprendizagem; e saúde mental no ambiente escolar. Três especialistas foram convidados para falar sobre o tema:

  • Marilucia Picanço, professora associada de pediatria da Universidade de Brasília (UnB) e membro do Departamento Científico de Adolescente da Sociedade de Pediatria do DF
  • Juliana Prates, professora associada do Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e membro do Núcleo Ciência pela Infância (NCPI)
  • Ricardo Fragelli, doutor em Ciências Mecânicas, professor da UnB e coordenador-geral do projeto Bullying Map, que busca combater a violência escolar por meio de soluções criativas, incluindo games.

Expectativa

A professora Juliana Prates destaca que participar de um debate que possa falar sobre a escolha de uma escola é essencial. "A escola é um espaço prioritário de produção de direitos, integração, inclusão e proteção das crianças. Escolher uma instituição de ensino é uma decisão que precisa ser qualificada e informada."

Ao falar sobre a Política Nacional da Primeira Infância, ela afirma que investir desde cedo na educação infantil é também investir no futuro do país. "As pesquisas mostram que os estímulos nos primeiros anos de vida têm impacto significativo ao longo de toda a trajetória da pessoa, tanto no desenvolvimento individual quanto nos indicadores sociais, econômicos e individuais."

Aberto ao público e gratuito, o evento dá continuidade ao projeto Escolha a Escola do seu Filho, uma iniciativa criada pelo jornal para apoiar pais e responsáveis na missão de encontrar a instituição ideal para os filhos, além de estimular a reflexão sobre os caminhos da educação e seu papel central na construção do futuro.

