Psicanalista de Brasília vence Jabuti Acadêmico com obra sobre Hélio Pellegrino

GS Giovanna Sfalsin

Larissa Leão de Castro, vencedora da 2ª edição do Prêmio Jabuti Acadêmico - (crédito: Divulgação)

A psicanalista e pesquisadora Larissa Leão de Castro foi uma das vencedoras da 2ª edição do Prêmio Jabuti Acadêmico, promovido pela Câmara Brasileira do Livro (CBL). O trabalho Hélio Pellegrino: Por uma Psicanálise Política, publicado pela Editora Appris, conquistou o reconhecimento na categoria Psicologia e Psicanálise, ao propor uma leitura inovadora sobre o papel da psicanálise diante das injustiças sociais e do autoritarismo.



Moradora de Brasília, Larissa Leão é doutora em Psicologia Clínica e Cultura pela Universidade de Brasília (UnB). A obra premiada mergulha no arquivo inédito de Hélio Pellegrino (1924-1988), psicanalista, escritor e intelectual que marcou a história da psicanálise brasileira no século XX.

Entre manuscritos, cartas e ensaios preservados na Fundação Casa de Rui Barbosa, Larissa resgata o pensamento crítico do autor, mostrando como a prática clínica se entrelaçava com um forte compromisso social e político.



Pellegrino, criador da primeira Clínica Social de Psicanálise do Brasil, defendia a democratização do acesso à saúde mental e acreditava que a psicanálise não deveria se restringir ao consultório, mas atuar como ferramenta de denúncia das desigualdades e de resistência ao autoritarismo. Nesse sentido, o livro apresenta o psicanalista como um dos pensadores mais atuais do campo, capaz de articular teoria e prática em defesa da democracia.



Segundo a autora, ele oferece um pensamento de síntese entre diferentes matrizes: marxismo, teologia da libertação e teoria das relações objetais. “Sua obra é atual porque aponta caminhos para resistir à lógica excludente do capitalismo global”, explica Larissa.

Hélio Pellegrino: Por uma Psicanálise Política, da Editora Appris (foto: Divulgação)

O livro, além de reconstruir criticamente a trajetória intelectual de Pellegrino, também busca sistematizar um pensamento que, embora influente, ainda carece de maior exploração acadêmica. Para a autora, revisitar o legado do psicanalista é também reafirmar a potência de uma psicanálise engajada, que articula clínica, ética e política em defesa da humanidade e da justiça social.