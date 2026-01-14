Secretaria de Educação do DF prorroga inscrições na EJA

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) prorrogou o prazo de inscrições na Educação de Jovens e Adultos (EJA) no primeiro semestre deste ano. Agora, os interessados têm até o dia 20 de janeiro para garantir uma vaga na modalidade de ensino.
As matrículas podem ser realizadas de forma online, por meio do site oficial da Secretaria de Educação, ou pelo telefone 156, na opção 2. Quem preferir também pode procurar atendimento presencial nas unidades escolares que oferecem a modalidade, onde é possível obter orientações e efetivar a inscrição.
A EJA é voltada para jovens, adultos e idosos que não concluíram o ensino fundamental ou médio na idade considerada regular.