Secretaria de Educação do DF prorroga inscrições na EJA

Registro pode ser feito até o dia 20/1 n site oficial da pasta ou presencialmente

Giovanna Sfalsin
postado em 14/01/2026 21:04
Inscrições vão até o dia 20 de janeiro - (crédito: Giulia Luchetta/CB/DA Press)
A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) prorrogou o prazo de inscrições na Educação de Jovens e Adultos (EJA) no primeiro semestre deste ano. Agora, os interessados têm até o dia 20 de janeiro para garantir uma vaga na modalidade de ensino. 

As matrículas podem ser realizadas de forma online, por meio do site oficial da Secretaria de Educação, ou pelo telefone 156, na opção 2. Quem preferir também pode procurar atendimento presencial nas unidades escolares que oferecem a modalidade, onde é possível obter orientações e efetivar a inscrição.

A EJA é voltada para jovens, adultos e idosos que não concluíram o ensino fundamental ou médio na idade considerada regular. 

