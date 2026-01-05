Secretaria de Educação do DF dá início a período de matrículas

Luiz Fellipe Alves

O resultado das inscrições para novas matrículas, assim como, resultados do remanejamento de estudantes da rede pública de ensino para o ano letivo de 2026, foram divulgados pela Secretaria de Educação (SEEDF). Além disso, as vagas da modalidade Educação Profissional e Tecnológica (EPT), também foram divulgadas.

A partir de hoje, as famílias e alunos poderão procurar a unidade escolar direcionada de acordo com os critérios estabelecidos no processo de inscrição. A SEEDF orienta que os pais e responsáveis confiram com atenção a lista para dar andamento à matrícula dentro do prazo definido, até 9 de janeiro. Caso o aluno não compareça dentro do período estabelecido, a vaga pode ser perdida.

Para a realização da matrícula, o estudante deverá apresentar RG, Certidão de Nascimento ou documento oficial com foto, além do CPF. Para alunos com necessidades educacionais especiais, é obrigatório a apresentação de um laudo médico no ato da matrícula.

Conforme a Lei Distrital n° 4.379/2009, o responsável legal pelo aluno deverá apresentar RG ou CNH, CPF e a Declaração Provisória de Matrícula (Deprov) ou ainda o histórico escolar do estudante. Além disso, a matrícula também exige comprovante de residência e/ou do local de trabalho informado na inscrição, duas fotos 3x4, comprovante de tipagem sanguínea e fator RH. Os resultados das vagas de matrícula ou remanejamento no site da Secretaria de Educação.

Jovens e adultos

Também estão abertas, até 16 de janeiro, as inscrições para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). A iniciativa é voltada a pessoas que não tiveram a oportunidade de iniciar ou concluir a educação básica na idade regular e reforça a política de ampliação do acesso à escolarização em todo o Distrito Federal.

A EJA atende jovens, adultos e idosos e é considerada uma ferramenta estratégica para a inclusão educacional e social. Segundo a SEEDF, a modalidade tem papel fundamental na trajetória de milhares de estudantes que buscam novas oportunidades pessoais e profissionais por meio da educação.

O fortalecimento da EJA contribuiu diretamente para os avanços educacionais do Distrito Federal nos últimos anos. Entre 2021 e 2024, a taxa de analfabetismo caiu de 4,2% para 1,5%, de acordo com a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (Pdad). Com esse índice, o DF passou a registrar o menor percentual de analfabetismo entre todas as unidades da Federação.

As inscrições para a Educação de Jovens e Adultos devem ser feitas pelo telefone 156, opção 2, ou pelo site da Secretaria de Educação. Outras informações podem ser obtidas junto à Diretoria de Educação de Jovens e Adultos (Dieja), pelo telefone 3318-2913.

Calendário oficial

Já está disponível, no site da SEEDF, o calendário escolar de 2026, documento que orienta o planejamento das escolas da rede pública, das famílias e dos estudantes. O cronograma estabelece o início das aulas em 12 de fevereiro e o encerramento em 21 de dezembro, além de detalhar as datas específicas das instituições educacionais parceiras (IEPs), dos centros integrados de línguas (CILs), da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e da Educação Profissional e Tecnológica.

Nas IEPs da educação infantil, as atividades vão de 9 de fevereiro a 23 de dezembro. Nos CILs, o ano será dividido em dois semestres: de 12 de fevereiro a 10 de julho e de 28 de julho a 22 de dezembro. A Educação de Jovens e Adultos (EJA) segue o mesmo formato semestral, com datas aplicadas também à Educação Profissional e Tecnológica.

O calendário inclui quatro dias letivos móveis: 20 de abril, 5 de junho, 16 e 28 de outubro. São datas flexíveis que fazem parte da carga obrigatória, mas podem ser organizados por cada escola conforme suas necessidades, sendo usados para projetos, avaliações, formações ou reposição de atividades. As datas não se aplicam às IEPs e aos centros de educação da primeira infância (Cepis).