Ian Vieira

Beatriz Luz representando o Brasil na Copernicus Natural Science Olympiad 2026, onde foi medalhista de ouro - (crédito: Arquivo pessoal)

A brasiliense Beatriz Luz, 12 anos, está no 8° ano do ensino fundamental, mas desde cedo demonstra interesse e curiosidade em conteúdos científicos. Dos dias 21 a 26 de janeiro, a pequena Beatriz participou da Copernicus Natural Science Olympiad 2026, onde foi medalhista de ouro com honras (Absolute Winner). Após a classificação na fase nacional, Beatriz e os pais viajaram para a competição em Houston, nos Estados Unidos.

Beatriz luz conquistou medalha de ouro na Copernicus Natural Science Olympiad 2026 (foto: Arquivo pessoal)

A rodada presencial ocorreu na Universidade de Rice, onde a estudante encontrou-se com participantes de outros países, como China, Turquia, Paquistão e Cazaquistão. A médica Fabíola Tavares, mãe de Beatriz, falou sobre a importância do intercâmbio. “Ela tem como referências femininas na ciência Jane Goodall, Niéde Guidon, Marie Curie, então saber que existem outras meninas da idade dela e de outros países com os mesmos interesses foi muito importante”.

A olimpíada contou com 229 estudantes de 16 países diferentes, Beatriz comentou sobre a conquista da medalha de ouro. “Eu me senti muito honrada em representar o Brasil, tinha muita gente e eu nem esperava. Estava focada na medalha de prata ou bronze, mas não imaginava ouro”, afirmou. “Imaginei que algum dia poderia conquistar uma medalha de ouro, mas não que seria esse ano”.

Beatriz Luz e a gata Anya (foto: Arquivo pessoal)

Na escola, a estudante tem interesse pelas matérias de ciências da natureza: biologia, física e química, além de história. No tempo livre, Beatriz disse que gosta de brincar com a gata Anya, o interesse por animais se estende ao sonho da profissão que almeja seguir: “Quero cursar em alguma parte das ciências naturais, como biologia ou medicina veterinária”.

Fabíola comentou sobre a relação da filha com os professores: “Ela é muito inteligente e querida pelos professores, essa medalha veio para coroar todo o esforço e dedicação dela”. Beatriz destacou o carinho que tem pelos professores e os agradeceu pela conquista: “Os professores me incentivaram muito, principalmente o Raul Carneiro, Gabriel Sekia, Aryanne Audrey, Philip Matheus, Helena Galvão e Mr. Tu”.

Estagiário sob a supervisão de Ronayre Nunes

