Brasil alcança 66% das crianças alfabetizadas e supera meta para 2025

Mariana Niederauer

Em 2023, quando o governo divulgou o Indicador Criança Alfabetizada, esse número estava em 56% - (crédito: kleber Sales/CB)

O Brasil pôde celebrar uma conquista importante para a educação nesta semana. O país superou, em dois pontos percentuais, a meta de alfabetização estabelecida para 2025. Segundo os dados divulgados pelo Ministério da Educação, 66% das crianças foram alfabetizadas até o fim do 2º ano do ensino fundamental.

Em 2023, quando o governo divulgou o Indicador Criança Alfabetizada, esse número estava em 56%. Quase todas as unidades da Federação alcançaram também suas metas específicas, e o Distrito Federal está entre elas.

É um resultado, portanto, que pode ser comemorado, mas entidades ligadas ao setor lembram que muitos avanços ainda são necessários.

Os 34% de crianças que deixam o 2º ano do ensino fundamental sem saber ler e escrever adequadamente, por exemplo, representam uma questão urgente a ser resolvida.

Uma análise dos indicadores feita pela ONG Todos pela Educação também reforça que o nível considerado como alfabetização no país ainda é inicial, o que coloca como próximo passo necessário elevar a qualidade da aprendizagem.