Concurso de auditor de atividades urbanas tem validade prorrogada até 2028

A Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec-DF) prorrogou por mais dois anos a validade do concurso público para os cargos de auditor de atividades urbanas e auditor fiscal de atividades urbanas. Com isso, os aprovados poderão ser convocados até o dia 27 de março de 2028, conforme a disponibilidade orçamentária e a demanda dos órgãos.
A medida foi autorizada pelo governador Ibaneis Rocha na terça-feira (24/3) e publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nesta quarta-feira (25/3). Segundo o chefe do Executivo, a decisão leva em conta as dificuldades enfrentadas por candidatos aprovados que aguardam nomeação. “A gente sabe a dificuldade hoje de quem estuda, passa no concurso e, muitas vezes, não consegue ser nomeado por questões orçamentárias. Essa prorrogação é legítima e garante mais tempo para que essas pessoas possam ser chamadas”, disse.
O presidente do Instituto Brasília Ambiental, Rôney Nemer, ressaltou que a prorrogação evita a perda da validade do certame, prevista para este mês. De acordo com ele, a medida assegura respaldo jurídico para a continuidade das convocações. “Havia o risco de o concurso vencer sem a prorrogação. Levamos essa preocupação ao governador, que atendeu ao pedido e garantiu mais dois anos para chamamento dos aprovados”, afirmou.
Realizado em 2022, o concurso ofereceu 770 vagas, entre imediatas e cadastro reserva. Para auditor de atividades urbanas, na especialidade de Vigilância Sanitária, foram 74 vagas imediatas e 156 para cadastro reserva, totalizando 230 oportunidades.
No caso de auditor fiscal de atividades urbanas, foram abertas 40 vagas imediatas e 500 para cadastro reserva, somando 540 vagas. As áreas de atuação abrangem obras, edificações e urbanismo; atividades econômicas e urbanas; transporte; e controle ambiental.
Segundo o governo, as nomeações devem ocorrer gradualmente, de acordo com o planejamento administrativo e a capacidade financeira do Distrito Federal.
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