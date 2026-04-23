Professores reivindicam novo concurso e terão reunião com Celina

Mariana Niederauer

Mobilização do Sindicato dos Professores no Distrito Federal (Sinpro-DF) inicia negociação de demandas da classe com o Governo do Distrito Federal (GDF) - (crédito: Reprodução/Sinpro-DF)

O Sindicato dos Professores do Distrito Federal considerou vitoriosa a mobilização desta quinta-feira (23/4), na Praça do Buriti. Após o ato, o governo recebeu a comissão de negociação do Sinpro para debater as demandas da categoria.

Estavam presentes quatro secretários: Raimundo Dias Júnior, da Casa Civil; Iêdes Braga, da Educação; Valdivino Oliveira, da Economia; e Takane Kiyotsuka, de Governo.

Várias reivindicações foram levadas pela direção do sindicato: os professores pedem, por exemplo, que seja gerada uma folha de pagamentos suplementar de abril para ressarcir professores temporários que receberam menos depois de uma mudança feita pelo GDF.

Professores da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) se reuniram em paralisação nesta quinta-feira (23) (foto: Gabriela Cidade/CB/D.A.Press)

A governadora Celina Leão suspendeu ontem a portaria que causava esse prejuízo aos temporários por alterar o cálculo do salário, mas as mudanças já estavam em curso antes de ela tomar essa decisão, por isso o pedido de ajuste. Há a previsão de que Celina também receba a categoria na semana que vem.

A suspensão da remuneração pelo sistema horista, a substituição do sistema EducaDF, de diário de classe on-line, e a convocação de todo o cadastro de reserva do concurso de 2022 também estiveram na pauta. Além disso, o sindicato diz que firmou acordo para a publicação de edital de novo concurso ainda no primeiro semestre deste ano.