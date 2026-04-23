Professores reivindicam novo concurso e terão reunião com Celina

O Sindicato dos Professores do Distrito Federal considerou vitoriosa a mobilização desta quinta-feira (23/4), na Praça do Buriti. Após o ato, o governo recebeu a comissão de negociação do Sinpro para debater as demandas da categoria.
Estavam presentes quatro secretários: Raimundo Dias Júnior, da Casa Civil; Iêdes Braga, da Educação; Valdivino Oliveira, da Economia; e Takane Kiyotsuka, de Governo.
Várias reivindicações foram levadas pela direção do sindicato: os professores pedem, por exemplo, que seja gerada uma folha de pagamentos suplementar de abril para ressarcir professores temporários que receberam menos depois de uma mudança feita pelo GDF.
A governadora Celina Leão suspendeu ontem a portaria que causava esse prejuízo aos temporários por alterar o cálculo do salário, mas as mudanças já estavam em curso antes de ela tomar essa decisão, por isso o pedido de ajuste. Há a previsão de que Celina também receba a categoria na semana que vem.
A suspensão da remuneração pelo sistema horista, a substituição do sistema EducaDF, de diário de classe on-line, e a convocação de todo o cadastro de reserva do concurso de 2022 também estiveram na pauta. Além disso, o sindicato diz que firmou acordo para a publicação de edital de novo concurso ainda no primeiro semestre deste ano.