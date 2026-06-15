Troféu Meninas Olímpicas é a grande atração da 20ª Obmep

Correio Braziliense

Condecoração ira contar com três dias de programação para os estudantes medalistas - (crédito: Divulgação / Impa)

Em sua 20ª edição, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) realizará na próxima segunda-feira (22/6), a cerimônia nacional de premiação. O evento ocorrerá no Rio de Janeiro e reunirá 684 medalhistas de ouro de 26 estados e do Distrito Federal. A cerimônia irá contar com a premiação Troféu Meninas Olímpicas para as garotas com melhor desempenho nas três categorias sendo: de 6° a 7° ano, 8° a 9° ano e alunos do ensino médio. A iniciativa foi elaborada para incentivar a presença feminina nas áreas de exatas.

Olimpíada é um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras. Entre os objetivos estão estimular o estudo da matemática e identificar talentos na área, além de incentivar o ingresso em universidades, nas áreas científicas e tecnológicas. “Vinte anos atrás, a OBMEP era uma aposta. Hoje é a maior olimpíada científica do mundo, reconhecendo talentos em todos os cantos do país. Os 684 medalhistas de ouro, selecionados entre mais de 18 milhões de estudantes, têm muito o que comemorar, e merecem celebrar essa conquista”, disse o diretor-adjunto e gerente de Olimpíadas do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), Jorge Vitório Pereira.

Além da premiação, os medalhistas ainda participarão de programação comemorativa com três dias de atividades, incluindo palestras, jogos, momentos de integração e os tradicionais jantar de boas-vindas e festa dos medalhistas.

Realizado pelo (IMPA), a olimpíada é promovida com recursos do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). A OBMEP reúne anualmente mais de 18,3 milhões de estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio em 99,9% dos municípios brasileiros.



