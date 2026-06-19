INEP abre, nesta segunda-feira (22/6), incrições para a Prova Nacional Docente 2026

JP João Pedro de Lara Resende

Curso preparatório Os Pedagógicos - (crédito: Reprodução)

As inscrições para a segunda edição da Prova Nacional Docente (PND) começam nesta segunda-feira (22/6) e seguem até 3 de julho. Criado pelo Ministério da Educação (MEC) dentro do programa Mais Professores para o Brasil, o exame avalia a formação de quem conclui cursos de licenciatura e pode ser usado por estados, municípios e pelo Distrito Federal como etapa classificatória, eliminatória ou complementar em concursos e processos seletivos para professor da educação básica pública. A PND não é um concurso público e não garante contratação automática, mas funciona como porta de entrada: com uma única prova, o candidato pode concorrer a vagas em diferentes redes que aderirem ao programa. Os resultados de cada edição têm validade por três anos.

A inscrição é feita exclusivamente pelo Sistema PND, e a taxa é de R$ 85, com pagamento até 8 de julho. Concluintes de licenciatura inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2026 são automaticamente isentos, assim como candidatos cadastrados no CadÚnico e doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde. A prova será aplicada em 20 de setembro, em todos os estados e no DF, com portões abrindo às 12h e fechando às 13h e início da avaliação às 13h30, no horário de Brasília. O candidato deve levar documento de identificação com foto e caneta esferográfica preta de corpo transparente.

A avaliação tem duração de cinco horas e meia e é dividida em duas partes: a Formação Geral Docente, comum a todas as licenciaturas, com 30 questões objetivas e uma discursiva; e o Componente Específico, com 50 questões objetivas da área escolhida pelo candidato. A nota varia de 0 a 100 pontos, com peso de 80% para a parte objetiva e 20% para a discursiva. A edição de 2026 contempla 21 áreas — quatro a mais do que em 2025, com a inclusão de teatro, dança, ciências naturais e letras-espanhol. Na primeira edição, o exame registrou mais de 1 milhão de inscritos e 760 mil participantes, dos quais 492 mil — 65% — alcançaram o padrão de proficiência. A adesão das redes públicas abrangeu 22 estados e 1.508 municípios, incluindo 18 capitais.

Quem deve fazer

Para o especialista em educação Carlinhos Costa, sócio-fundador da plataforma Os Pedagógicos, todo profissional que deseja atuar na educação escolar pública deve considerar a inscrição. "A PND será um dos principais meios de ingresso em alguns anos, assim como foi com o Enem quando ele começou, em 1998, e hoje é a principal e quase única forma de ingresso na educação superior pública do país", avalia.

Costa recomenda que quem fez a edição de 2025 e não obteve pontuação acima de 75 refaça o exame para ter uma nota mais competitiva nos processos seletivos. Quem não participou da primeira edição ou está concluindo licenciatura neste ou no próximo semestre também deve se inscrever.

Um dos diferenciais em relação aos concursos tradicionais, segundo Costa, é o formato de cobrança. O especialista lembra que o Conselho Nacional dos Secretários de Educação (Consed) criticava a estrutura das provas convencionais de seleção de professores e que o novo exame nasceu de uma proposta diferente. "Ela cobra muito mais pela prática do que pelas teorias. Por isso, é uma prova mais difícil, mais contextualizada e que exige mais do candidato", afirma. A comparação com o Enem, porém, tem limites: o Enem alimenta sistemas como o Sisu, o ProUni e o Fies, e a PND ainda não conta com mecanismo equivalente. "Como estamos apenas na segunda edição, a gente ainda não tem um sistema unificado nem um número grande de redes que utilizam essa prova como parte de ingresso nos cargos efetivos", pondera.

Como se preparar

Faltando cerca de três meses para a aplicação, Costa afirma que ainda é possível começar os estudos com uma rotina diária organizada em três núcleos: teorias educacionais, que incluem história, filosofia e psicologia da educação; educação especial e inclusiva, com atendimento à pessoa com deficiência e diversidade; e prática de sala de aula, com didática, metodologias de ensino e uso de tecnologias. "Todos esses conhecimentos, em regra, você deve ter tido acesso durante a formação inicial. Então precisa revisitá-los e resolver muitas questões", orienta.

Quanto ao prazo de inscrição, o alerta é direto. "O prazo é curtinho. Faça a inscrição e pague o seu boleto o quanto antes para ter a inscrição confirmada", recomenda. O cartão de confirmação com o local de prova estará disponível no Sistema PND a partir de 31 de agosto, e os resultados devem ser divulgados em 15 de dezembro.

Na avaliação de Costa, a PND tem potencial para transformar a seleção de professores no país. "Em menos de 10 anos, nós vamos ter uma nova forma de ter mais e melhores professores no Brasil. Com uma única prova, a gente pode concorrer a todos os concursos e processos seletivos do país", projeta.

Anote

O quê: inscrições para a Prova Nacional Docente (PND) 2026

inscrições para a Prova Nacional Docente (PND) 2026 Quando: de 22 de junho a 3 de julho de 2026

de 22 de junho a 3 de julho de 2026 Onde: Sistema PND (pnd.inep.gov.br)

Sistema PND (pnd.inep.gov.br) Taxa: R$ 85 (pagamento até 8 de julho). Isentos: concluintes de licenciatura inscritos no Enade 2026, inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea

R$ 85 (pagamento até 8 de julho). Isentos: concluintes de licenciatura inscritos no Enade 2026, inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea Data da prova: 20 de setembro de 2026

20 de setembro de 2026 Resultado: 15 de dezembro de 2026

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá