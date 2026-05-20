Mais de 490 mil futuros professores estão aptos a dar aulas, diz MEC

Aline Gouveia

Ministro da Educação, Leonardo Barchini, divulgou os resultados da Prova Nacional Docente (PND) 2025 - (crédito: Fábio Nakakura/MEC)

O ministro da Educação, Leonardo Barchini, divulgou nesta quarta-feira (20/5) os resultados da Prova Nacional Docente (PND) 2025, considerada uma iniciativa inédita no país para apoiar a formulação de políticas públicas e aprimorar a formação de professores. Segundo os dados apresentados, 492 mil participantes atingiram o nível de proficiência exigido e estão aptos para atuar.

Durante a apresentação, ao lado do presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palácios, o ministro destacou que os números revelam a existência de profissionais qualificados para atender à demanda por professores no Brasil. "O governo quer estimular que mais entes participem, porque o ensino melhora quando a gente seleciona e qualifica melhor os profissionais", disse Barchini.

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A edição de 2025 contou com 760.106 participantes. Entre as áreas avaliadas, ciências humanas registrou o melhor desempenho, com 80,2% dos candidatos considerados proficientes. Já matemática apresentou o menor índice, com 45,9% dos participantes alcançando o padrão esperado.

A PND segue as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial de professores da educação básica. Em 2025, foram avaliadas 17 licenciaturas. Em 2026 serão 21 cursos. O Ministério da Educação reforça que o exame não tem caráter de certificação nem de avaliação de docentes em exercício, sendo direcionado principalmente a concluintes de cursos de licenciatura.

Os resultados também apontaram diferenças entre modalidades de ensino. Entre os estudantes de licenciaturas presenciais, 73,9% alcançaram a proficiência. Já entre os concluintes de cursos de educação a distância (EAD), o índice foi de 46,9%. No Distrito Federal, a prova reuniu 12.195 participantes.

Barchini também comemorou a adesão das redes de ensino ao uso da PND como instrumento de seleção de professores. Ao todo, 1.530 redes aderiram à iniciativa, incluindo 22 estados, 1.508 municípios e 18 capitais. O ministro afirmou que a meta é ampliar ainda mais a participação neste ano.

O prazo para adesão à PND segue aberto até 31 de maio. Redes de ensino interessadas em utilizar a prova na seleção de docentes da educação básica devem formalizar participação por meio do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (Simec). O processo deve ser realizado pelos secretários de educação.

Enade das licenciaturas

O Ministério da Educação também detalhou sobre o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) das Licenciaturas, que avalia anualmente a qualidade da formação inicial de professores, considerando componentes de formação geral docente e conhecimentos específicos das áreas.

Aplicado pelo Inep, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes para as licenciaturas é realizado em duas etapas: a teórica, por meio da Prova Nacional Docente (PND); e a prática, durante o estágio supervisionado ou a regência de classe nas escolas de educação básica.

Além da exigência de que todos os cursos de licenciatura deverão ser ofertados exclusivamente nos formatos presencial ou semipresencial, outras medidas regulatórias serão adotadas para garantir o acompanhamento e a melhoria da qualidade dos cursos que obtiveram conceitos Enade 1 e 2, considerados insatisfatórios do ponto de vista regulatório. Uma dessas iniciativas é a suspensão da renovação automática de reconhecimento de cursos, ou seja, sem visitas para avaliação in loco.