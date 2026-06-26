Fercal terá primeira creche pública em parceria entre GDF e iniciativa privada

Correio Braziliense

Reunião com a governadora e empresas ocorreu nesta sexta-feira (26/6) - (crédito: Lucio Bernardo Jr/Agência Brasília/Divulgação)

A Fercal terá a primeira creche pública. A obra será possível a partir de um acordo de cooperação técnica entre o Governo do Distrito Federal (GDF) e empresas de cimento. O termo foi firmado pela Administração Regional da cidade com as empresas Cimento Planalto — Ciplan S/A e Pedreira Contagem e assinado pela governadora Celina Leão nesta sexta-feira (26/6). Conforme o documento, a unidade de educação infantil será erguida exclusivamente com recursos privados, com fornecimento de materiais, maquinário e mão de obra.

O acordo foi celebrado durante visita da chefe do Executivo à fábrica da Ciplan, no km 2,5 da DF-205. Para ela, a parceria entre o governo e iniciativa privada é fundamental para atender a população em áreas como infraestrutura, geração de renda e emprego. “Hoje foi um dia de conhecer quem produz, quem trabalha, e de receber essa doação da creche com muito carinho. A comunidade da Fercal fica muito feliz”, afirmou.

“Soubemos pelo responsável da empresa que há a possibilidade de ampliação daqui. Se isso acontecer, são mais de 600 milhões investidos e mais empregos sendo gerados. Isso é muito importante porque aqui tem um produto fundamental para as nossas obras, que é o cimento”, comentou Celina Leão, citando também uma possível parceria no processamento de resíduos. O pavimento rígido está presente nas vias mais movimentadas do DF, como a Estrutural e a Hélio Prates.

Para viabilizar a construção da creche, cabe à Administração Regional da Fercal a disponibilização do terreno e a garantia do acesso das equipes das empresas durante a vigência da obra, assegurar a celeridade no licenciamento edifício e ambiental e a execução das obras de acabamento, já na fase final, após a entrega da estrutura base, assegurando as condições necessárias para o funcionamento pedagógico da unidade. Leia também: O que diz a lei sobre ensino afro-brasileiro e indígena nas escolas O administrador regional da Fercal, Fernando Madeira, salientou que a cidade recebeu uma série de investimentos ao longo dos últimos anos, beneficiando os mais de 9 mil moradores. “Nos últimos sete anos e meio, foram mais de 100 obras entregues à população, pavimentação em frente às escolas rurais, agora vindo a construção da creche”, comemorou. A visita à fábrica da Ciplan ocorreu após a inauguração de um trecho de 2,7 km da DF-205, que beneficia mais de 10 mil pessoas diariamente, além de facilitar o deslocamento de veículos pesados e o escoamento rural. Durante a solenidade, a governadora autorizou, ainda, a pavimentação de 1,7 km da DF-326, na comunidade Lobeiral, e a reforma do Centro Comunitário do Alto da Bela Vista. Leia também: Escolas brasileiras ganham três instrumentos contra o racismo em menos de um mês Prestes a completar 70 anos, em 11 de setembro deste ano, a Fercal ocupa área de 15.438,01 hectares e reúne mais de 9 mil habitantes. Dos moradores, mais de 50% são do sexo masculino e a idade média é de 30 anos. Os dados são da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (Pdad) 2024.

Com informações da Agência Brasília