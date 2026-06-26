Taxa de reprovação no ensino médio cai 62% em três anos, mostra Censo Escolar

AS Amanda Silva

O abandono escolar recuou 61%, ainda segundo os dados do Censo - (crédito: Dênio Simões/Agência Brasília)

Os dados nacionais do Censo Escolar de 2026, divulgados pelo Ministério da Educação nesta sexta-feira (25/6), mostram avanços na permanência e no desempenho dos estudantes do ensino médio nos últimos três anos. Veja a tabela:

Segundo o Ministério da Educação, a taxa de reprovação caiu 62% no período. O abandono escolar recuou 61%, enquanto a distorção idade-série, indicador que mede o atraso escolar dos estudantes, foi reduzida em 28%. Já a taxa de aprovação cresceu 11% em âmbito nacional.

O MEC atribui parte desses resultados a políticas voltadas à permanência dos alunos na escola. Entre elas está o programa Pé-de-Meia, que oferece incentivos financeiros a estudantes do ensino médio que mantêm frequência regular, avançam de série, concluem a educação básica e participam do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A avaliação do governo federal é de que medidas desse tipo ajudam a reduzir a evasão escolar e ampliam as oportunidades educacionais após a conclusão da educação básica. Nesse contexto, o Enem voltou a permitir a certificação do ensino médio para participantes que atendam aos critérios estabelecidos e passou a contar com inscrição pré-preenchida para concluintes da rede pública.