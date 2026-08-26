Instituto Unibanco promove hoje debate sobre recomposição escolar

Correio Braziliense

O tema deste ano é "Recompor Aprendizagens, Ampliar Futuros" - (crédito: Divulgação)

Por João Pedro Lara Resende*

O Instituto Unibanco promove, nesta quarta-feira (26/8), o 6º Seminário Internacional de Gestão Educacional, no Teatro Cultura Artística, em São Paulo, das 8h às 18h. O tema deste ano é "Recompor Aprendizagens, Ampliar Futuros".

Entre os participantes estão o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palácios; o ex-presidente do Inep e titular da Cátedra Unesco-FGV, Francisco Soares; a diretora executiva do Instituto Reúna, Katia Smole; o professor da Universidade da Pensilvânia Seiji Isotani; o economista do Banco Mundial Andreas Blom; e representantes do Ministério da Educação (MEC) e de secretarias estaduais.

Recorde e reforma na mesma semana

O seminário ocorre três semanas após o Inep divulgar o Ideb 2025, que registrou, segundo o instituto, a maior evolução acumulada em 20 anos nas três etapas da educação básica. Na rede pública, os anos iniciais do ensino fundamental subiram de 5,7 para 6,1; os anos finais, de 4,7 para 5,0; e o ensino médio, de 4,1 para 4,3. Ainda assim, 442 municípios brasileiros seguem com Ideb abaixo de 4,9 nos anos iniciais.

O Inep estuda uma proposta oficial de reforma do Ideb, que deve ser apresentada em outubro. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), por sua vez, entra em processo de revisão em 2027. Os dois temas devem atravessar as quatro mesas programadas para o seminário, que tratam de avaliação externa, currículo, avaliação formativa e personalização do ensino com tecnologia.

O evento deve apresentar ainda o Diagnóstico das Ações pela Recomposição das Aprendizagens, levantamento feito pelo Instituto Unibanco em parceria com o MEC em 41 redes públicas — 24 estados, o Distrito Federal e 16 capitais.

O Correio acompanha a programação nesta quarta-feira e deve trazer mais informações ao longo do dia. Acompanhe no canal do YouTube: @institutounibanco

Anote

O quê: 6º Seminário Internacional de Gestão Educacional

Quando: quarta-feira (26/8), das 8h às 18h

Onde: Teatro Cultura Artística, São Paulo

Promove: Instituto Unibanco

Tema: "Recompor Aprendizagens, Ampliar Futuros"

* Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia