Matrícula escolar no DF: como funciona o processo e o que esperar

Nathallie Lopes

Garantir a vaga exige atenção aos prazos e ao preenchimento correto das informações - (crédito: Viola Júnior/Esp. CB)

Pais e responsáveis que buscam uma vaga na rede pública de ensino do Distrito Federal para o ano letivo de 2027 já podem começar a se organizar. Embora o cronograma oficial ainda não tenha sido divulgado, é possível se preparar com base no funcionamento dos anos anteriores. O processo de inscrição para novos alunos na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio costuma ser realizado de forma on-line, geralmente no último trimestre do ano.

Garantir a vaga exige atenção aos prazos e ao preenchimento correto das informações. As inscrições são feitas pelo portal oficial da Secretaria de Educação do DF. O telefone 156 pode ser utilizado para tirar dúvidas, mas não para efetuar o cadastro. É fundamental ter em mãos os documentos da criança ou do adolescente e do responsável legal. O sistema geralmente permite indicar algumas opções de escolas de preferência.

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É importante destacar que essa etapa é destinada apenas a estudantes que ainda não estão matriculados na rede pública do DF. Alunos que já estudam em uma escola pública e desejam apenas a renovação ou a transferência entre unidades seguem um procedimento diferente, normalmente realizado na própria escola.

Quais são os critérios de prioridade?

A alocação dos estudantes nas escolas não segue a ordem de inscrição. O sistema utiliza critérios de prioridade para distribuir as vagas de forma mais justa. Entender esses pontos ajuda a gerenciar as expectativas sobre a unidade escolar em que a vaga será concedida. Com base em processos anteriores, os principais fatores que podem ser considerados incluem:

preferência para estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista (TEA) ou altas habilidades;

ter irmãos que já estudam na mesma unidade escolar;

menor distância entre a residência do aluno e a escola;

ser beneficiário de programas sociais, como o Bolsa Família;

idade adequada para a série pretendida.

Documentos para efetivar a matrícula

Após a fase de inscrição online e a divulgação dos resultados, os responsáveis devem comparecer presencialmente à escola designada para confirmar a matrícula dentro do prazo estipulado, sob risco de perder a vaga. Para essa etapa, é comum que sejam solicitados os seguintes documentos, tanto originais quanto cópias:

certidão de nascimento ou documento de identidade do estudante;

CPF do estudante e do responsável legal;

comprovante de residência atualizado (conta de luz ou água, por exemplo);

caderneta de vacinação atualizada, conforme a legislação vigente;

declaração de transferência ou histórico escolar (para alunos de outras redes);

duas fotos 3x4 recentes do estudante (verificar a exigência no edital oficial).

É fundamental que os pais e responsáveis acompanhem a divulgação oficial do cronograma no site da Secretaria de Educação do DF para obter informações atualizadas e precisas sobre prazos e regras para o ano letivo de 2027.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.