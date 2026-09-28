Alunos do Colégio Militar de Brasília ganham primeiro Lugar em olimpiada de matemática

Correio Braziliense

24/09/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Alunos do colégio militar que conquistaram medalha de ouro nas olimpíadas de matemática. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Por João Hermógenes*

Três alunos do 7° ano Colégio Militar de Brasília (Cmb) conquistaram o primeiro lugar da LigMat, competição de matemática organizada entre equipes em evento sediado na Universidade Federal do Paraná (Ufpr) no último dia 19/9. Entre 1.434 outras equipes, os alunos do Cmb saíram vencedores na fase final em Curitiba (PR).

A competição é dividida em três categorias: nível 1 para alunos matriculados no 6º ou no 7º ano; nível 2 para estudantes do 8º ou no 9º ano e nível 3 para estudantes de qualquer ano do ensino médio. A olimpíada é composta por duas etapas, uma online, a Seletiva Olímpica, com ranqueamento e a final presencial com partidas orais de perguntas e respostas, com as equipes classificadas da seletiva. A LigMat se destaca pela sua estrutura avaliativa, em formato de copa com fase de grupos e mata-mata.

Os estudantes Gabriel Jennings Canedo de Acioli, de 12 anos, Catarina Gomes Machado e Túlio Teixeira Carvalho, ambos de 13 anos, foram selecionados entre outros 45 estudantes para competir em Curitiba. A professora de matemática do Colégio Militar Janaína Alexandre conta que os três estudantes demonstravam um grande apreço pela matemática. “Eles que foram atrás e descobriram a LigMat e trouxeram com interesse participar. E participaram ", afirma Janaina.

24/09/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Alunos do colégio militar que conquistaram medalha de ouro nas olimpíadas de matemática. (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O trio já tem bagagem em olimpíadas de matemática. Canguru, Obmep, Jacob Palis, Omu e Odm são os nomes de algumas das competições que os estudantes já participaram. “Quando eu vim para o Colégio Militar comecei a ter uma grande oportunidade para fazer diversas Olimpíadas e comecei a participar de muitas” relata Acioli. Tulio conta que também não é novato em competições nacionais. “Foi a minha terceira viagem por Olimpíadas de matemática. Eu já tinha ido para Semana Olímpica e para a OMU, então acho que não foi uma surpresa ", conta o aluno.

Além do título, os estudantes destacam a amizade que o trio construiu ao longo da competição. ”A gente já era muito amigo. Então acabou que essas provas que nós fizemos juntos foram muito boas para a gente porque fortaleceram nossa amizade” relata Acioli. Os três, entretanto , dizem não querer parar por aí. “A gente tá olhando principalmente a OBM, que é o nosso foco principal, a gente também tá olhando algumas outras Olimpíadas, como segunda fase da OBMEP e no meu caso o TM2, que é uma olimpíada só de meninas” conta Catarina.

*Estagiário sob supervisão de Paulo Floro.

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