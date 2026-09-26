Alunos participam de aula prática de cidadania no TCDF

Correio Braziliense

O estudante Allan Mendes gostou da interação, da parte do "cofre público" e do lanchinho servido ao final - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Por Gabriela Santos*

Os estudantes trocaram as carteiras escolares por uma experiência prática e divertida ao assumirem os papéis de gestores públicos, auditores e conselheiros, na tarde de ontem. A jornada contou com o reforço da super-heroína "TCzinha", que explica a função de cada um. A iniciativa do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) busca ensinar as crianças como o dinheiro público é arrecadado, investido e fiscalizado, ressaltando o valor do controle social e da participação cidadã.

Das 13h30 às 17h, o Tribunal abriu suas portas para dar início a mais uma edição do projeto "TCendo o Futuro". O primeiro dia do evento foi dedicado, especialmente, a 63 estudantes do 5º ano, vindos de comunidades rurais e urbanas de Brazlândia.

Os participantes foram os alunos das Escolas Classes (ECs) Incra 06 e Chapadinha, situadas na zona rural de Brazlândia, além da EC 09, localizada na Vila São José, que pertence à mesma Região Administrativa (RA).

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Durante a visita, os estudantes deixaram a sala de aula tradicional de lado para assumir, de forma lúdica e prática, as funções de gestor. O objetivo é fazer com que as crianças compreendam como o dinheiro público é arrecadado, utilizado e fiscalizado, além de destacar a importância do controle social e da participação da sociedade nesse processo.

Simulação

Entre as atividades interativas programadas, os alunos participaram de uma dinâmica em que utilizaram dinheiro cenográfico para comprar lanches, depositando em um cofre a parcela equivalente aos impostos. Essas brincadeiras ajudam a ilustrar como os tributos retornam para a sociedade por meio do financiamento de serviços essenciais, como hospitais e escolas.











Divididos em grupos, os estudantes simularam o planejamento, a execução, a fiscalização e o julgamento da construção de uma escola pública. A programação do primeiro dia também reservou visitas guiadas a diferentes espaços do Tribunal e a distribuição de materiais educativos.

O presidente do TCDF, Manoel de Andrade, explicou que o projeto é recente, mas receber estudantes da rede pública no Tribunal é uma ação antiga. "O objetivo é desenvolver na criança o sentimento de cidadão."

Formação

O "TCendo o Futuro" é uma iniciativa da Escola de Contas Públicas (Escon) do TCDF, realizada em parceria com a Secretaria de Educação do Distrito Federal. O projeto busca aproximar o público infantil de temas complexos, como a gestão do dinheiro público, contribuindo diretamente para a formação cidadã desde a infância.

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As crianças do 5º ano foram unânimes ao relatar as partes favorita: o momento de interação com a super-heroína TCzinha, a parte do "dinheiro" e do "cofre público" e o lanche cativaram os alunos Hianna, Allan e Hugo. Mas ao falar do momento de aprendizado favorito, Hianna amou descobrir o que é o TCDF. Para Hugo e Allan, o mais interessante foi descobrir para onde o dinheiro vai.

Desde janeiro deste ano, já aconteceram oito edições do TCendo o Futuro, e a frequência oscila de acordo com o calendário da rede pública de ensino. A representante da Escon, Thamara Dayane Cardoso Santos, explica que a concepção do projeto é ampliar o alcance das crianças aos temas do cotidiano: "A intenção é sair do núcleo central de Brasília e alcançar as crianças que estão mais à margem". O presidente do TCDF complementa que a ideia é mesmo expandir o acesso às informações sobre o exercício da cidadania.

* Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates