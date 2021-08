Startup abre inscrições para trainee no DF com direito a imersão em barco

CB Correio Braziliense

Profissões ligadas à tecnologia e aos diversos interesses das pessoas no mundo virtual estão em alta (foto ilustrativa) - (crédito: FADEL SENNA/AFP )

Jovens de 17 anos ou mais que se interessem por marketing digital têm uma oportunidade em vista. É que estão abertas, até domingo (8/8), as inscrições para o programa de trainee Dato Marketing Mentor. Para participar, basta gravar um vídeo de apresentação de 30 segundos, que deve ser postado em um perfil público no Instagram, e preencher um formulário no site da empresa. Depois disso, será feita uma dinâmica de grupo e uma entrevista individual com os candidatos — tudo em ambiente virtual.



Não é preciso ter formação prévia, segundo os organizadores, a ideia é encontrar ‘talentos do marketing’ entre os jovens que, muitas vezes, não tiveram a oportunidade de continuar os estudos. “ A gente sabe que, no Brasil, hoje, ainda é um privilégio fazer um curso superior. É por isso que a gente lançou o programa para pessoas que tenham ou não formação acadêmica e que não tiveram experiência profissional. A gente sabe que tem muito talento escondido nessa falta de oportunidade”, explica Isaque Datô, um dos dos idealizadores da Comunidade Dato e do Programa Dato Marketing Trainee.



São sete vagas que garantirão acesso à formação em marketing digital, oferecida pela empresa, e à contratação via CLT com salário de R$ 2.156,00. Os selecionados também ganharão um iPhone 12 e uma imersão profissional em um barco.

O regulamento completo pode ser lido aqui. As atividades começam já no próximo dia 15. O curso será em formato livre. Isso quer dizer que ele está classificado na categoria Educação Profissional, autorizado pelo Ministério da Educação (MEC). Apesar disso, a formação não equivale a um curso técnico, por exemplo.



Inscreva-se

Programa Dato Marketing Trainee

Inscrições até 8/8/2021

www.marketingdato.com

Contato: (61) 99813 0168

Instagram: @dato.marketing