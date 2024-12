CB Correio Braziliense

IFB abre mais de 2 mil vagas para cursos técnicos gratuitos - (crédito: Divulgação/IFB)

Estão abertas as inscrições em cursos técnicos gratuitos do Instituto Federal de Brasília (IFB). Ao todo, são 2.676 vagas distribuídas em 10 unidades de educação federal do DF: Brasília, Ceilândia, Gama, Estrutural, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Samambaia, São Sebastião e Taguatinga. As inscrições podem ser feitas pelo site até 10 de janeiro de 2025.

Para esta seleção, os cursos serão ofertados nas seguintes modalidades: Integrado ao ensino médio (para quem completou o ensino fundamental e tem menos de 18 anos), Subsequente (para quem tem o ensino médio completo), Proeja – Educação de Jovens e Adultos Integrado a Médio (para quem tem mais de 18 anos e tem o ensino fundamental completo) e os Concomitantes (cursos na área agrícola para quem mora distante do IFB Câmpus Planaltina). Mais informações no edital do processo seletivo.

Confira a relação dos cursos oferecidos pelo IFB

Cursos integrados ao Ensino Médio Presenciais:

Informática, Eventos, Eletrônica, Segurança do Trabalho, Manutenção Automotiva, Meio Ambiente, Alimentos, Química, Agropecuária, Produção de Áudio e Vídeo, Cozinha, Hospedagem, Controle Ambiental, Design de Móveis, Administração, Desenvolvimentos de Sistemas Educacionais e Eletromecânica.

Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio na modalidade educação de jovens e adultos - Proeja Presenciais:

Marketing, Meio Ambiente, Administração, Produção de Áudio e Vídeo, Edificações e Secretariado

Cursos Técnicos Subsequentes e Concomitantes:

Agroindústria (subsequente e Concomitante em Regime de Alternância Presencial) e Agropecuária (subsequente e Concomitante em EaD - há encontros presenciais obrigatórios)

Cursos Técnicos Subsequentes Presenciais:

Desenvolvimento de Sistemas, Administração, Serviços Públicos, Equipamentos Biomédicos, Manutenção Automotiva, Logística, Agropecuária, Animação, Gastronomia, Panificação, Controle Ambiental, Edificações, Desenvolvimento de Sistemas Educacionais, Secretariado, Secretaria Escolar, Eletromecânica, Manutenção e suporte em informática, modelagem do vestuário

Curso Técnico Subsequente na Modalidade EaD:

Eventos – EaD (Há encontros presenciais obrigatórios), Desenvolvimento de Sistemas - EaD (Há encontros presenciais obrigatórios e Segurança do Trabalho – EaD (Há encontros presenciais obrigatórios).