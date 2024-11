Apresentador da Globo se casa com médico cardiologista

Marcelo Cosme, jornalista e apresentador da GloboNews, compartilhou com seus seguidores que se casou, nesta sexta-feira (29). O comunicador decidiu oficialiar a união com o médico cardiologista Frankel Brandão.

Os dois estão juntos há cinco anos e fizeram uma recepção simples, após se casarem em um cartório no Rio de Janeiro. Alguns familiares, madrinhas, além das jornalistas Leilane Neubarth, Luiza Zveiter, e de Dona Déa, mãe do humorista Paulo Gustavo, marcaram presença no evento.

Além disso, o jornalista e o médico publicaram alguns registros do casamento civil no Instagram. "O dia do sim! Somos maridos, cúmplices, amigos e um do outro e para o resto da vida", escreveu Marcelo Cosme na legenda.

No entanto, internautas celebraram a notícia. "Meu coração derreteu. Parabéns, meninos! Sejam cada vez mais felizes e parceiros!" "Que o amor e a coragem de vocês siga inspirando e libertando todas as pessoas que merecem e desejam amar. Amo muito vocês!", comentou Dona Déa.

Outros seguidores também escreveram: "Cada vez mais amor e cumplicidade!" "Que orgulho de vocês". "É lindo ver o amor sendo celebrado!" "Parabéns ao casal mais lindo! Que Deus siga protegendo e abençoando esse amor!"