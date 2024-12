Human skills: saiba o que é para se destacar no mercado de trabalho em 2025

FN Fabio Nakashima*

Em um mercado de trabalho marcado pela desaceleração econômica e avanços tecnológicos, habilidades como inteligência emocional se tornam indispensáveis - (crédito: Divulgação/Human SA)

Com o mercado de trabalho brasileiro enfrentando sinais de desaceleração econômica, a busca por profissionais qualificados está mudando de direção. Mais do que conhecimentos técnicos, as chamadas human skills — como inteligência emocional, liderança e resolução de problemas — surgem como um diferencial competitivo para o próximo ano.

De acordo com o Indicador Antecedente de Emprego (Iaemp) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o mercado de trabalho está perdendo fôlego. O índice recuou 1,8 ponto em novembro, atingindo seu menor nível desde junho de 2024. Para Robério Andriolo, sócio-diretor da Human SA — grupo educacional voltado ao desenvolvimento de habilidades humanas — essa retração acentua a necessidade de profissionais com habilidades comportamentais bem desenvolvidas. "Empresas buscarão cada vez mais pessoas que saibam navegar a complexidade com empatia, olhar humanizado e visão estratégica", afirma Andriolo.

O diretor aponta que fatores como a instabilidade geopolítica global, inflação e aumento de juros contribuem para esse cenário. "A transição econômica global em busca de soluções mais sustentáveis e digitais exige adaptações rápidas, está exigindo adaptações que nem todos os setores conseguem acompanhar rapidamente", explica.

O valor das human skills

A pesquisa Guia Salarial 2025 da Robert Half — empresa que oferece serviço de recrutamento e solução de negócios — reforça essa tendência ao apontar que inteligência emocional, liderança e pensamento crítico serão competências indispensáveis. Em um cenário cada vez mais tecnológico, esses atributos podem parecer contraditórios, mas são justamente eles que garantem a eficiência das equipes.

"As habilidades humanas, como criatividade, pensamento crítico e empatia, são difíceis de replicar com tecnologia. Mesmo em áreas dominadas pela automação, quem consegue combinar o uso eficiente da tecnologia com uma compreensão profunda das necessidades humanas terá um diferencial claro", destaca Andriolo. "Por exemplo, enquanto a inteligência artificial pode gerar dados e propor soluções, é o profissional que transforma esses dados em decisões estratégicas alinhadas a valores humanos."

Ele acrescenta que líderes devem inspirar confiança, comunicar com clareza e demonstrar resiliência. "Em momentos de instabilidade, as habilidades comportamentais se tornam ainda mais valiosas. Profissionais com inteligência emocional, resiliência, e boa liderança são essenciais para criar estabilidade em ambientes incertos, resolver conflitos e motivar equipes", ressalta.

Desenvolvendo habilidades

A construção dessas competências não ocorre por acaso. Segundo Andriolo, o desenvolvimento de habilidades comportamentais deve ser uma prioridade tanto para profissionais quanto para empresas. "As empresas podem promover as human skills investindo em treinamentos focados em temas relacionados à essência humana, como autoconhecimento, diversidade, liderança, empatia, felicidade e motivadores que desafiem os colaboradores a terem uma visão mais abrangente sobre si mesmos e sobre o grupo que estão inseridos", recomenda.

Ele destaca a importância de ambientes corporativos saudáveis e sustentáveis. "É fundamental criar um ambiente de segurança psicológica, levando a uma cultura de feedback construtivo, onde as pessoas sintam que podem crescer sem medo de errar. Incentivar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional também ajuda a construir equipes mais saudáveis e produtivas", diz.

Conselhos para Profissionais

Para quem deseja se destacar em 2025, a dica é clara: comece pelo autoconhecimento. Identificar pontos fortes e fracos, buscar feedbacks construtivos e praticar habilidades como empatia e resolução de conflitos são passos fundamentais.

"Entender como suas características e personalidade podem ser ao mesmo tempo suas fortalezas e fraquezas, é essencial", conclui Andriolo. "Crie conexões autênticas e trabalhe sua capacidade de adaptação, pois essas qualidades serão muito valorizadas nos próximos anos."