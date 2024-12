Instituto Eurofarma abre 1,5 mil vagas para capacitação gratuita de jovens

FN Fabio Nakashima*

A Eurofarma, empresa do setor de saúde com a produção e comercialização de produtos e serviços, e seu instituto, anunciou a abertura de 1.500 vagas para cursos gratuitos de iniciação profissional voltados para jovens de 14 a 18 anos. Com inscrições abertas até 5 de janeiro de 2025, as oportunidades são oferecidas nas cidades de São Paulo (SP) e Itapevi (SP) e incluem formações como preparação para o mundo do trabalho, rotinas administrativas, marketing e comunicação, e informática e programação (TI). Para se inscrever, acesso o link e siga as orientações do site.

Destinados a jovens de baixa renda que estudam ou já estudaram em escolas públicas, os cursos buscam promover a inclusão socioeconômica por meio de uma educação de qualidade. "Quem estiver dentro do perfil será convidado para uma conversa presencial, possibilitando alinhar interesses e avaliar a renda familiar, priorizando candidatos em maior situação de vulnerabilidade econômica", explica Janaina Procópio, diretora do Instituto Eurofarma.

Ex-alunos do programa destacam como os cursos mudaram suas trajetórias de vida. Victoria Samela, hoje estagiária no Instituto Eurofarma, afirma que as formações foram fundamentais para seu desenvolvimento. "Minha comunicação melhorou, enfrentei meus medos e superei barreiras. Isso me fez acreditar que poderia ir longe", relata. Já Gabriel de Almeida, atualmente assistente de treinamento e desenvolvimento na Eurofarma, afirma que o Instituto foi essencial para seu crescimento profissional e pessoal.