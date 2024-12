FGV disponibiliza 216 cursos on-line gratuitos em diversas áreas

FN Fabio Nakashima*

A Fundação Getulio Vargas (FGV), em parceria com o consórcio internacional Open Education Global, está oferecendo 216 cursos on-line gratuitos para pessoas interessadas em desenvolver habilidades e ampliar seus conhecimentos de forma remota. A iniciativa tem como objetivo promover o acesso a conteúdos educacionais em diversas áreas do conhecimento. Os interessados podem se inscrever no site da FGV, onde estão disponíveis informações detalhadas sobre os cursos, incluindo conteúdo programático, objetivos e público-alvo.

Os cursos cobrem uma ampla variedade de temas, atendendo tanto a interesses pessoais quanto a necessidades profissionais. Entre os títulos disponíveis estão direito tributário, desenvolvendo apresentações sensacionais, publicidade e consumo on-line, cyberbullying, cooperativismo, democracia digital, empreendedorismo no esporte, direitos autorais na produção de material didático, design thinking aplicado à área da saúde, além de cursos inovadores em áreas como introdução à fonte de energia heliotérmica, humanidades digitais e inovação em saúde: propósitos e desafios nas organizações.

Os cursos são auto instrucionais, permitindo que os participantes estudem no seu próprio ritmo, sem a necessidade de acompanhamento de tutores, com cargas horárias que variam entre uma e 30 horas. Os participantes que obtiverem nota igual ou superior a 7 no pós-teste têm direito a uma declaração de participação.