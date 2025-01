Inscrições para cursos técnicos gratuitos no IFB encerram nesta sexta (10/1)

CB Correio Braziliense

Seleção será por sorteio eletrônico e contará com sistema de cotas - (crédito: Divulgação/ IFB)

O Instituto Federal de Brasília (IFB) encerra nesta sexta-feira (10/1), as inscrições gratuitas para o processo seletivo de cursos técnicos em 10 câmpus no Distrito Federal. São mais de 2.500 vagas para as modalidades integrado ao ensino médio, subsequente (ou pós-médio), educação de jovens e adultos (Proeja) e concomitantes (cursos na área agrícola para quem mora distante do IFB câmpus Planaltina). A seleção será por sorteio eletrônico no site: http://ifb.edu.br.

O IFB oferece o sistema de cotas, ou ações afirmativas, para pessoas com deficiência, candidatos da agricultura familiar, servidores da Secretaria de Educação do Governo do Distrito Federal (GDF), estudantes de escolas públicas, quilombolas, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas e quem se enquadra na categoria de baixa renda, com renda familiar inferior a um salário-mínimo por pessoa.

Além dos cursos técnicos, a instituição também está com inscrições abertas para cursos gratuitos de graduação, pós-graduação e cursos rápidos de tecnologias. Confira:

Cursos Superiores

O IFB campus Brasília recebe inscrições para os cursos até 14 de janeiro, IFB campus Gama também está com edital aberto até 30 de janeiro e o IFB câmpus São Sebastião de 15 de janeiro a 4 de fevereiro. Para todos, vale a nota do Enem.

Mestrado ProfEPT

O IFB campus Brasília está com as inscrições abertas até 10 de janeiro para o mestrado profissional em educação profissional e tecnológica (EPT).

Especialização em ensino de ciências e matemática para o ensino fundamental

O IFB campus Gama recebe inscrições até 18 de janeiro.

MakerDay

Cursos de extensão gratuitos na área de robótica, modelagem 2D, letramento digital e manutenção de computadores. Inscrições até 15 de janeiro. O evento acontece dia 18 de janeiro das 8h30 às 13h no IFB câmpus Brasília.