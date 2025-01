Sest Senat oferece cursos técnicos gratuitos para o 1º semestre de 2025

CB Correio Braziliense

Processo seletivo oferta vagas para o primeiro semestre de 2025. - (crédito: Divulgação)

O Serviço Social do Transporte (Sest) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) estão com vagas abertas para cursos técnicos no primeiro semestre de 2025. São oferecidas três opções de cursos, voltados para quem atua no setor de transportes nas seguintes áreas: administração, segurança do trabalho e logística. A modalidade das aulas é semipresencial: 80% de ensino a distância (EaD) e 20% presencial, com o objetivo de proporcionar flexibilidade no ensino. As inscrições encerram em 9 de janeiro pelo site: https://encr.pw/nBDmP.

O curso técnico de administração desenvolve as habilidades de organização de processos administrativos, planejamento financeiro eficiente e gestão de recursos alinhada às boas práticas do mercado; já o de segurança do trabalho disponibiliza aplicação de normas regulamentadoras, técnicas de higiene e saúde ocupacional e gestão de segurança no ambiente de trabalho. Por fim, o de logística, ensina sobre gerenciamento suprimentos e distribuição de bens, aplicação de normas de segurança e legislação vigente e desenvolvimento de soluções logísticas estratégicas.